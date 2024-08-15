Так, учасники руху опору із посиланням на слова місцевих, заявили, що в одну з лікарень Маріуполя доставили 15 поранених окупантів. Це сталося після того, як дрон атакував ворожий військовий полігон.

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Удар по ворожому полігону

БпЛА атакував полігон росіян у Бабах-Тарама Маріупольського району. Кількість ліквідованих загарбників та їхньої техніки наразі невідома.

Де розташоване Бабах-Тарама: дивіться на карту

Нагадаємо, що у ніч проти 14 серпня Україна атакувала одразу чотири військові аеродроми у Росії. Йдеться про "Халіно", "Саваслейка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор". На цих авіабазах ворог тримає винищувачі-бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 та інші літаки.