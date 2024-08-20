Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що перекидання різноманітної техніки з таборів для підготовки почастішали. Він зазначив, що схожі колони рухаються через Маріуполь та Новоазовськ до території Росії, а звідти на Курщину.

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Розподіляють сили по-іншому

Петро Андрющенко зауважив, що окупанти не скеровують свою техніку на північ Донецької області, де тривають найгарячіші бої.

"Все дійсно їде (у Курську область – 24 Канал), але є певні нюанси. Цієї техніки значно менше, ніж ми спостерігали під час російського наступу на Авдіївку чи намагань захопити Часів Яр", – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Що відбувається біля Часового Яру: дивіться на карті

Він наголосив, що тоді ті сили, які противник перекидав із Запорізького напрямку були значно більшими та частішими. Під час Курської операції, росіяни, однозначно, не направляють туди основні свої резерви.

Росія, ймовірно, планувала сформувати ударні підрозділи на Запоріжжі, але, завдяки Курській операції, ті угрупування, які мали йти в наступ, тепер готуються до активної оборони.

За місяць відбулась така трансформація і це точно результат нашого успіху під час Курської операції,

– сказав Андрющенко.