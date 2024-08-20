Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что переброска разнообразной техники из лагерей для подготовки участились. Он отметил, что похожие колонны движутся через Мариуполь и Новоазовск на территорию России, а оттуда на Курщину.

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Распределяют силы по-другому

Петр Андрющенко отметил, что оккупанты не направляют свою технику на север Донецкой области, где идут горячие бои.

"Все действительно едет (в Курскую область – 24 Канал), но есть определенные нюансы. Этой техники значительно меньше, чем мы наблюдали во время российского наступления на Авдеевку или попыток захватить Часов Яр", – отметил советник городского головы Мариуполя.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

Он отметил, что тогда те силы, которые противник перебрасывал с Запорожского направления были значительно больше и чаще. Во время Курской операции, россияне, однозначно, не направляют туда основные свои резервы.

Россия, вероятно, планировала сформировать ударные подразделения на Запорожье, но, благодаря Курской операции, те группировки, которые должны были идти в наступление, теперь готовятся к активной обороне.

За месяц произошла такая трансформация и это точно результат нашего успеха во время Курской операции,

– сказал Андрющенко.