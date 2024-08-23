Об этом сообщили в местном городском совете. Там рассказали детали относительно ситуации.
Смотрите также Россия атаковала Черкасскую область: после падения ракеты вспыхнул пожар
Взрывы в Мариуполе
В пятницу, 23 августа, в Мариуполе неспокойно. Там в обед прогремел взрыв.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в 13:12. Там рассказали детали взрыва. Собственно, в городском совете Мариуполя лишь утвердили, что в городе "громко". Также отметили, что вражеские паблики захватчиков заявили о работе систем противовоздушной обороны.
Оккупационные паблики пишут, что работает ПВО,
– говорится в сообщении.
В местном совете также опубликовали фотографию с последствием взрыва. В частности, видно, как вверх в небо поднимают клубы черного дыма.
Сейчас больше информации местные власти не сообщали.
Взрыв в Мариуполе 23 августа / Фото Мариупольского городского совета