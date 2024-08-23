Об этом сообщили в местном городском совете. Там рассказали детали относительно ситуации.

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Взрывы в Мариуполе

В пятницу, 23 августа, в Мариуполе неспокойно. Там в обед прогремел взрыв.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете в 13:12. Там рассказали детали взрыва. Собственно, в городском совете Мариуполя лишь утвердили, что в городе "громко". Также отметили, что вражеские паблики захватчиков заявили о работе систем противовоздушной обороны.

Оккупационные паблики пишут, что работает ПВО,

– говорится в сообщении.

В местном совете также опубликовали фотографию с последствием взрыва. В частности, видно, как вверх в небо поднимают клубы черного дыма.

Сейчас больше информации местные власти не сообщали.



Взрыв в Мариуполе 23 августа / Фото Мариупольского городского совета