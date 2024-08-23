В ОВА сообщили, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
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После падения ракеты вспыхнул пожар
Начальник Черкасской ОГА сообщил, что ночью в области работала ПВО. По предварительной информации, ракета упала на открытую территорию в пределах областного центра. В результате загорелась древесина, которая, там хранилась. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
Также обломки повредили соседние постройки частных предприятий, окна в магазине и несколько автомобилей.
Кроме этого, в Черкасском районе силы ПВО уничтожили "Шахед". Предварительно, прошло без последствий, однако обследование территории продолжается.
Что известно о ночной атаке
- Напомним, что кроме Черкасской области ПВО ночью работала в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях.
- Россияне атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области и 16 "Шахедами".
- Наши защитники смогли сбить 14 "Шахедов". Еще два – локально потеряны. Воздушные силы сообщили, что информация о разрушениях не поступала.