В ОВА повідомили, що, на щастя, минулось без потерпілих.
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Після падіння ракети спалахнула пожежа
Начальник Черкаської ОВА повідомив, що вночі в області працювала ППО. За попередньою інформацією, ракета впала на відкриту територію в межах обласного центру. Унаслідок цього зайнялась деревина, яка, там зберігалась. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.
Також уламки пошкодили сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині та кілька автомобілів.
Крім цього, у Черкаському районі сили ППО знищили "Шахед". Попередньо, минулося без наслідків, однак обстеження території триває.
Що відомо про нічну атаку
- Нагадаємо, що окрім Черкащини ППО вночі працювала у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.
- Росіяни атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області та 16 "Шахедами".
- Наші захисники змогли збити 14 "Шахедів". Ще два – локаційно втрачені. Повітряні сили повідомили, що інформація щодо руйнувань не надходила.