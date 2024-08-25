Про це в етері 24 Каналу зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що після вибухів росіяни вночі почали метушитися і вивозити військову техніку, швидко переміщували особовий склад на нові місця базування.

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Подарунок від ЗСУ напередодні Дня Незалежності

Андрющенко розповів, що за отриманою ним інформацією 23 серпня удари прийшлися по російській системі ППО, яка була розміщена біля селища Мангуш.

Було завдано 6 ударів по одній точці, яка розташована на захід від Маріуполя. Там було ураження по одному із дивізіонів протиповітряної оборони, ППО була повністю знешкоджена. Напередодні Дня Незалежності це був подарунок від ЗСУ,

– озвучив радник міського голови Маріуполя.

Андрющенко наголосив, що це ураження було достатньо чутливе для противника.

"За нашими даними, було уражено саме той комплекс С-300, який росіяни нещодавно перемістили з міста Приморськ Запорізької області після того, як раніше вже було знешкоджено такий під Маріуполем. Це було гучно, ефективно", – розповів Андрющенко.