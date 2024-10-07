Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, уточнив, что это связано с чистками, которые произошли в минобороны России, в частности был задержан заместитель бывшего министра обороны Тимур Иванов. Этим воспользовались главное разведуправление и депутат госдумы Дмитрий Саблин.

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В устав Мариуполя хотят внести изменения

Сейчас в Мариуполе делают все, чтобы выйти из-под влияния Донецка. Собираются подписи среди мариупольцев и продвигается внесение изменений в устав оккупированного Мариуполя для того, чтобы он стал городом республиканского значения.

Как пояснил Андрющенко, это означает, что Мариуполь может стать как Севастополь самостоятельной территориальной единицей, которая не будет подчиняться Донецку. По его словам, на этот раз те, кто это затеял – очень близки к победе.

"Российские ГРУшники хотят вырвать Мариуполь, пользуясь недовольством Путина работой ФСБ на территории Донецкой области, усиленным давлением на Пушилина. У него не очень благоприятная ситуация, он теряет влияние. При чем здесь судоремонтный завод, потому что Пушилин в свое время обещал построить здесь базу, Путин думал, что это будет сделано и станет оплотом российского флота в Азовском море", – отметил Андрющенко.

До конца 2024 года Мариуполь может выйти из-под крыла Донецка

Однако до сих пор ничего из обещанного не сделано, восстановления Мариуполя не происходит, а это портит имидж оккупационной власти. Советник городского головы Мариуполя сообщил, что на этой неделе была проведена большая конференция и россияне выложили ссылку на нее в открытый доступ. На заседании обсуждались изменения в устав города.

Андрющенко спрогнозировал, что до конца этого года Мариуполь выйдет из зоны влияния Донецка. И вот тогда начнется достройка судоремонтного завода.

В этой новости хорошее только то, что Пушилин потеряет влияние, а люди, которые остались в оккупации, доживут до того времени, когда инфраструктура города хоть как-то улучшится и жить им будет легче. Этот завод получат кадыровцы, а ГРУшники финансирование, откуда можно будет воровать деньги. Все стороны, кроме Пушилина, будут довольны,

– подытожил Андрющенко.

К сведению! Азовский судоремонтный завод был старейшим предприятием Мариуполя. Уже потом построили порт и металлургические заводы. Он основан в 1886 году, а разрушен в 2022 году. Завод занимался перевалкой экспортных, импортных, транзитных грузов, а также машиностроением.