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Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020

Источник: 24 канал

Во время матча между сборными Дании и Финляндии датский футболист Кристиан Эриксен принял мяч и потерял сознание. Игру срочно остановили. На поле медики провели реанимационные мероприятия. В частности, игроку пришлось делать непрямой массаж сердца.

С поля Эриксена вынесли на носилках. Футболиста экстренно госпитализировали. Деталей пока не разглашают, однако известно, что игрок пришел в себя. Медики продолжают борьбу за его жизнь.

В УЕФА приняли решение об остановке игры.

Эриксена реанимируют на поле Евро-2020: смотрите видео

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Избиение девочки в Харькове

Источник: 24 канал

В Харькове в пятницу, 11 июня, 16-летний парень зверски избил 14-летнюю девушку. В результате инцидента пострадавшая получила многочисленные травмы. В частности, у нее сломан нос.

Детали

Группа подростков отдыхал в одном из местных дворов. Компания сидела на лавочке. Вдруг парень сорвался и набросился на девушку с кулаками. Он таскал пострадавшую за волосы и бил в лицо.

Мама девушки рассказала, что ее дочь была знакома со своим обидчиком. Причиной избиения стало то, что девушка повысила на него голос.

Другие подростки только молча наблюдали за всем происходящим. Никто не сделал ни одной попытки защитить подругу. Мама пострадавшей подтвердила, что очевидцы избиения – друзья ее дочери. Однако они слишком боялись обидчика, чтобы бороться с ним.

Впоследствии в сети появилось видео, как нападающий на коленях просит прощения у пострадавшей.

Мама девушки рассказала: ее дочь "испытывает страх и боль".

Реакция МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что избиение девушки не сойдет нападающему с рук. Одним только извинением не обойдется.

16-летняя мразь в Харькове решила самоутвердиться. Сначала его поймали сверстники и заставили, стоя на коленях, извиняться перед избитыми ими девушками. А теперь еще придется ответить и перед законом и получить судимость,

– заявил Геращенко.

Поступок нападающего политик назвал "звериной жестокостью". Кроме того, Геращенко возмутило то, что за девушку не вступился никто из ее так называемых друзей.

Парень ногами избил девушку в Харькове: смотрите видео "Труха Харьков" (18+)

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Белорусы перекрыли движение на границе с Украиной

Источник: "Радыё Свабода"

Акцию протеста организовали белорусы, проживающие в Украине. Люди из разных городов (в частности, Киева, Одессы и Чернигова) частично перекрыли движение на границе у пункта пропуска "Новые Яриловичи".

В руках люди держали плакаты с лозунгами: "Братья, остановите поддержку убийцы", "Мы хотим домой, а не в тюрьму", "Мы народ, а ты – крыса".

Кроме того, участники акции записали обращение к украинской власти. Они призвали ввести максимальные санкции со стороны Украины против режима Александра Лукашенко, а также разорвать отношения с нелегитимной властью Беларуси.



Белорусы перекрыли движение на границе с Украиной / Фото "Радыё Свабода"

Обратите внимание! Аналогичные акции проходят в Польше и Литве. Люди организуют их по просьбе Павла Латушко – главы Народного антикризисного управления.

Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия

Источник: Офис Президента

Владимир Зеленский утвердил 3-летнюю стратегию развития правосудия. Она предусматривает аудит судей и проверку и отбор судей Конституционного Суда Украины.

Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия с учетом лучших международных практик,

– отметили в ОП.

В соответствии с указом № 231/2021, Комиссия по вопросам правовой реформы разработает План действий и будет ежегодно проводить публичное обсуждение результатов реализации стратегии за предыдущий год.

Реализация стратегии предполагает совершенствование законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и других институтах правосудия, а также внедрение неотложных мер по улучшению деятельности правовых институтов.

Разработчиков вакцины AstraZeneca посвятили в рыцари

Источник: Европейская правда

Во время традиционного празднования Дня королевы Елизавета II посвятила в рыцари разработчиков вакцины AstraZeneca.

Во время пандемии ежедневно мы видели бесчисленное количество героических примеров – от тех, кто использовал свой опыт для разработки спасательных вакцин, которые сейчас успешно распространяются во всех частях Великобритании, до людей, которые отдали свое время и энергию ради заботы о своих общинах,

– говорится в сообщении.

Детали