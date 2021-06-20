Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

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Санкции США против "Северного потока-2"

Источник: CNN

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что американское государство до сих пор выступает против окончания строительства "Северного потока-2". По его словам, власть страны будет продолжать вводить санкции против газопровода.

Однако Штаты не готовы вводить ограничения против стран Евросоюза, причастных к трубопроводу.

В то же время Джо Байден готов вводить ограничения против российских компаний, строящих "Северный поток-2".

Президент Байден сказал: "Я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать,

– отметил Джейк Салливан.

Обратите внимание! Украина и Польша приняли решение совместно бороться против российского газопровода "Северный поток-2". Об этом договорились главы МИД Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау.

Присоединение США к нормандскому формату

Источник: "Дом"

Леонид Кравчук убежден, что присоединение США к нормандскому формату будет иметь важное значение для урегулирования ситуации на Донбассе.

Если США присоединятся, считаю, что это будет очень большой шаг по урегулированию процесса. Это означает, что и на Минской площадке будет больше дипломатии, больше усилий и больше жестких позиций, чем сейчас,

– сказал он.

В то же время глава украинской делегации в ТКГ отметил, что Франции и Германии не хватает твердости, системности и последовательности, "чтобы четко и ясно поставить Россию в ту ситуацию, в которой она реально находится".

По его словам, на протяжении лет он ни разу не слышал, чтобы президент Франции или канцлер Германии заявляли на какой-либо из встреч, что Россия – агрессор, который должен уйти из Донбасса и оставить оккупированный Крым.

Леонид Кравчук добавил, что после встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена все изменится. Это будет касаться, в частности, как Плана действий относительно членства в Альянсе, так и работы нормандского формата.

Это интересно Обе стороны стремятся к конкретным результатам, – Кулеба о визите Зеленского в США

Оккупанты на Донбассе ранили гражданского

Источник: пресс-центр ООС

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим тишины на Донбассе. С крупнокалиберных пулеметов 19 июня враг обстрелял жилые районы Авдеевки. В результате атаки пострадал 32-летний гражданский.

мужчина находился у себя во дворе, когда попал под обстрел.

Детали инцидента

В штабе Операции Объединенных сил 20 июня рассказали о деталях инцидента.

На помощь пострадавшему пришли украинские военные.

Воины предоставили раненому медицинскую помощь и доставили в больницу.

Преступление, которое совершили оккупанты, бойцы ВСУ зафиксировали.

Украинская сторона подчеркивает, что этот факт свидетельствует о том, что боевики игнорируют договоренность о режиме тишины.

Провокационные обстрелы населенных пунктов со стороны кремлевских наемников представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении России к дальнейшему обострению ситуации по всей линии разграничения сторон,

– отметили в штабе ООС.

Помощник "слуги народа" подстрелил мужчину

Источник: фейсбук Антикоррупционного блока участников АТО

В Харькове помощник нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов из травматического оружия ранил мужчину в ногу.

По словам Никонова, он попросил незнакомого водителя отогнать автомобиль.

Попросил его перепарковать машину от зарядки, а он меня ударил в лицо. Я отбежал от него, стрелял в землю, он набежал пальцем на резиновую пулю, потому что я сделал три выстрела и говорил "не подходи". Он все равно хотел атаковать. Не знаю, что он хотел делать, но он приближался ко мне,

– сказал помощник "слуги".

В свою очередь пострадавший говорит, что отказался переставлять машину по просьбе Никонова.

Он (Никонов – 24 канал) обошел машину, подошел к моейводительской двери и начал на меня нападать. Я начал на него наступать, он достал пистолет, зарядил – получил в голову. Боясь за свою жизнь, я ударил, потому что думал что он применит пистолет. Думаю, сейчас упадет и может "протрезвеет" человек. И тогда начал стрелять. Первый раз он промахнулся, вторая пуля попала в ногу,

– добавил мужчина.

Стрельба в Харькове: смотрите видео

Откуда у Никонова оружие

Дмитрий Никонов рассказал, что оружие – его и у него есть журналистское разрешение на владение.

В общественные организации обнародовали фотографии пистолета и разрешения на травматическое оружие.

Предполагаемые документы Никонова / Скриншот видео Антикоррупционного блока участников АТО

Открыли уголовное производство

Источник: полиция Харьковской области

Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы в Харькове 19 июня.

Важно! Уголовное производство возбуждено за умышленное легкое телесное повреждение. Максимальное наказание, которое предусмотрено законом, – до 2 лет лишения свободы.

Когда Рада рассмотрит законопроекты об олигархах

Источник: Верховная Рада

Дмитрий Разумков заявил, что парламентарии могут рассмотреть законопроекты об олигархах во втором чтении уже до конца текущей сессии Верховной Рады. По словам спикера, все зависит от того, когда комитет подготовит документ к рассмотрению.

"Слуга народа" отметил, что нардепы планируют рассмотреть ряд законов об олигархах в первом чтении.

В Верховной Раде ожидают увидеть законопроекты:

№ 5599 – о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни;

№ 5599-1, 5599-2, 5599-3 – альтернативные законопроекты.

На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале,

– сказал он.

Поддерживает ли Разумков законодательную инициативу

Дмитрий Разумков отметил, что такой закон поможет нормировать публичные отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса.

Спикер поддерживает идею декларирования чиновниками своих встреч с представителями крупного бизнеса. В то же время убежден, что формировать реестр олигархов должно не СНБО, а специальный государственный орган.

Закон прописан на 10 лет. Сегодня у нас один президент мы и понимаем, как он будет действовать. Но после его каденции нужно иметь предохранители, которые не позволят использовать этот механизм не в пользу государства,

– добавил глава Рады.

Закон проо олигархов: коротко

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. Его главная задача – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.

Законопроект предлагает создать реестр олигархов. Для получения статуса олигарха надо отвечать по меньшей мере трем критериям из четырех: