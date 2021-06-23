Самые важные новости Украины и мира за среду, 23 июня:

Кстати Зеленский встретился с президентом Грузии Зурабишвили

"Обстрел" британского эсминца

Источник: фейсбук Минобороны

В Черном море состоялись совместные учения Украины, США и Великобритании. Тренировались на британском эсминце "Дефендер".

Позже в России заявили, что якобы открыли предупредительный огонь по кораблю. Убеждали, что он вошел предположительно в "российские территориальные воды". Огонь якобы открывали территориальный корабль охраны и Су-24М.

В Великобритании возразили

В Великобритании опровергли заявления России. Подчеркнули, что "Дефендер" не обстреливали, предупредительных выстрелов не было. В Минобороны страны отметили, что корабль Королевского флота осуществляет мирный проход территориальными водами Украины в соответствии с международным правом.

Как отреагировала Украина

В Минобороны назвали "обстрел" серьезным нарушением международного права.

Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Москва выдала за этот "обстрел" свои артиллерийские учения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что инцидент является ярким доказательством агрессивных и провокационных действия России.

Штамм "Дельта" уже в Украине

Источник: ТСН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных штаммов коронавируса уже есть в Украине. Его привезли два человека из России. Болезнь диагностировали у 66-летней матери и 16-летнего ребенка.

Инфицированных госпитализировали. Кстати, Данилов рассказал, что в Украине есть 4 лаборатории, которые могут выявлять новый штамм, но нет тестов.

Украина запретила въезд из 4 стран

Правительство приняло решение запретить гражданам 4 стран запретили пересекать границу Украины без отрицательного результата теста. Все, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса.

Каких стран касается

Индия, Великобритания и Северная Ирландия, Россия, Португалия.

Что известно о новом штамме коронавируса

Штамм "Дельта" в 1,6 раза агрессивнее, чем другие. Он в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации, в 1,5 раза – к реанимации.

Его диагностировали уже в 92 странах мира. В частности, в Великобритании 96% новых случаев заражения именно "Дельта".

Потенциальный новый пресс-секретарь Зеленского

Источник: "Новое время"

СМИ назвали имя человека, который, вероятно, станет новым спикером президента Владимира Зеленского. Наиболее вероятно, что это журналист Сергей Никифоров. Правда, у него есть конкурент – экс-журналист и коммуникационщик Александр Бондаренко.

Никифоров работает на одном из украинских телеканалов. Ранее он также занимал должность на телеканале Euronews.



Сергей Никифоров / Фото из инстаграма

Юлия Мендель уходит с поста: что известно

Весной 2021 года у Зеленского заявили, что Мендель уходит с поста пресс-секретаря.

Однако она останется в Офисе Президента и станет советником по международным коммуникациям.

К слову, ранее Мендель работала на телевидении и сотрудничала с известными украинскими изданиями и The New York Times.

Польша вводит карантин для украинцев

Источник: Gospodarka

Польша ввела новые ограничения въезда для людей из стран, не входящих в Шенгенскую зону. Теперь они должны отбыть 10-дневный карантин. Украинцев новые правила тоже коснутся.

Ограничения обойдут только тех путешественников, которые полностью вакцинированы против коронавируса COVID-19.

Почему ввели карантин

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что решение было принято, чтобы уменьшить риски распространения штамма коронавируса "Дельта".

Обратите внимание! В Шенгенскую зону входят 26 европейских государств, Украины среди них нет.

Зеленский встретился с президенткой Грузии

Источник: 24 канал

Киев 22 июня посетила президентка Грузии Саломе Зурабишвили. Владимир Зеленский уже провел встречу с коллегой.

Во время исполнения гимна Украины Зурабишвили стояла смирно, а Зеленский держал правую руку под сердцем. Далее президентка поздоровалась с почетным караулом лозунгом "Слава Украине".

К слову, политик отметила общие цели для Украины и Грузии. Прежде всего – это деоккупация территорий двух стран.

Встреча Зеленского с Зурабишвили, смотрите видео: