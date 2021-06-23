Найважливіші новини України і світу за середу, 23 червня:

До речі Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі

"Обстріл" британського есмінця

Джерело: фейсбук Міноборони

У Чорному морі відбулись спільні навчання України, США та Великої Британії у Чорному морі. Тренувались на британському есмінці "Дефендер".

Згодом у Росії заявили, що начебто відкрили попереджувальний вогонь по кораблю. Переконували, що він увійшов у буцімто "російські територіальні води". Вогонь нібито відкривали територіальний корабель охорони та Су-24М.

У Великій Британії заперечили

У Великій Британії спростували заяви Росії. Наголосили, що "Дефендер" не обстрілювали, попереджувальних пострілів не було. У Міноборони країни наголосили, що корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права.

Як відреагувала Україна

У Міноборони назвали "обстріл" серйозним порушенням міжнародного права.

Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Москва видала за цей "обстріл" свої артилерійські навчання.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що інцидент є яскравим доказом агресивних та провокаційних дії Росії.

Штам "Дельта" вже в Україні

Джерело: ТСН

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один з найнебезпечніших штамів коронавірусу вже є в Україні. Його привезли двоє людей з Росії. Хворобу діагностували у 66-річної матері та 16-річної дитини.

Інфікованих госпіталізували. До речі, Данілов розповів, що в Україні є 4 лабораторії, які можуть виявляти новий штам, але немає тестів.

Україна заборонила в'їзд з 4 країн

Уряд ухвалив рішення заборонити громадянам 4 країн заборонили перетинати кордон України без негативного результату тесту. Все, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу.

Яких країн стосується

Індія, Велика Британія та Північна Ірландія, Росія, Португалія.

Що відомо про новий штам коронавірусу

Штам "Дельта" у 1,6 раза агресивніший, ніж інші. Він у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза – до реанімації.

Його діагностували вже у 92 країнах світу. Зокрема, у Великій Британії 96% нових випадків – саме зараження "Дельта".

Детальніше Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні

Потенційний новий прессекретар Зеленського

Джерело: "Новое время"

ЗМІ назвали ім'я людини, яка, ймовірно, стане новим речником президента Володимира Зеленського. Найбільш ймовірно, що це журналіст Сергій Никифоров. Щоправда, у нього є конкурент – ексжурналіст та комунікаційник Олександр Бондаренко.

Никифоров працює на одному з українських телеканалів. Раніше він також обіймав посаду на телеканалі Euronews.



Сергій Никифоров / Фото з інстаграму

Юлія Мендель йде з посади: що відомо

Навесні 2021 року у Зеленського заявили, що Мендель йде з посади прессекретарки.

Однак вона залишиться в Офісі Президента та стане радницею з міжнародних комунікацій.

До слова, раніше Мендель працювала на телебаченні і співпрацювала з відомими українськими виданнями та The New York Times.

Польща запроваджує карантин для українців

Джерело: Gospodarka

Польща запровадила нові обмеження в'їзду для людей з країн, які не входять у Шенгенську зону. Тепер вони повинні відбути 10-денний карантин. Українців нові правила теж торкнуться.

Обмеження оминуть тільки тих мандрівників, які повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19.

Чому запровадили карантин

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що рішення ухвалили, щоб зменшити ризики поширення штаму коронавірусу "Дельта".