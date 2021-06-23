Найважливіші новини України і світу за середу, 23 червня:
До речі Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Зурабішвілі
"Обстріл" британського есмінця
Джерело: фейсбук Міноборони
У Чорному морі відбулись спільні навчання України, США та Великої Британії у Чорному морі. Тренувались на британському есмінці "Дефендер".
Згодом у Росії заявили, що начебто відкрили попереджувальний вогонь по кораблю. Переконували, що він увійшов у буцімто "російські територіальні води". Вогонь нібито відкривали територіальний корабель охорони та Су-24М.
У Великій Британії заперечили
У Великій Британії спростували заяви Росії. Наголосили, що "Дефендер" не обстрілювали, попереджувальних пострілів не було. У Міноборони країни наголосили, що корабель Королівського флоту здійснює мирний прохід територіальними водами України відповідно до міжнародного права.
Як відреагувала Україна
- У Міноборони назвали "обстріл" серйозним порушенням міжнародного права.
- Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що Москва видала за цей "обстріл" свої артилерійські навчання.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що інцидент є яскравим доказом агресивних та провокаційних дії Росії.
Штам "Дельта" вже в Україні
Джерело: ТСН
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що один з найнебезпечніших штамів коронавірусу вже є в Україні. Його привезли двоє людей з Росії. Хворобу діагностували у 66-річної матері та 16-річної дитини.
Інфікованих госпіталізували. До речі, Данілов розповів, що в Україні є 4 лабораторії, які можуть виявляти новий штам, але немає тестів.
Україна заборонила в'їзд з 4 країн
Уряд ухвалив рішення заборонити громадянам 4 країн заборонили перетинати кордон України без негативного результату тесту. Все, щоб зупинити поширення нового штаму коронавірусу.
Яких країн стосується
- Індія,
- Велика Британія та Північна Ірландія,
- Росія,
- Португалія.
Що відомо про новий штам коронавірусу
- Штам "Дельта" у 1,6 раза агресивніший, ніж інші. Він у 2,3 раза частіше призводить до госпіталізації, у 1,5 раза – до реанімації.
- Його діагностували вже у 92 країнах світу. Зокрема, у Великій Британії 96% нових випадків – саме зараження "Дельта".
Детальніше Небезпечний мутант: що відомо про штам коронавірусу "Дельта", який вже в Україні
Потенційний новий прессекретар Зеленського
Джерело: "Новое время"
ЗМІ назвали ім'я людини, яка, ймовірно, стане новим речником президента Володимира Зеленського. Найбільш ймовірно, що це журналіст Сергій Никифоров. Щоправда, у нього є конкурент – ексжурналіст та комунікаційник Олександр Бондаренко.
Никифоров працює на одному з українських телеканалів. Раніше він також обіймав посаду на телеканалі Euronews.
Сергій Никифоров / Фото з інстаграму
Юлія Мендель йде з посади: що відомо
- Навесні 2021 року у Зеленського заявили, що Мендель йде з посади прессекретарки.
- Однак вона залишиться в Офісі Президента та стане радницею з міжнародних комунікацій.
- До слова, раніше Мендель працювала на телебаченні і співпрацювала з відомими українськими виданнями та The New York Times.
Польща запроваджує карантин для українців
Джерело: Gospodarka
Польща запровадила нові обмеження в'їзду для людей з країн, які не входять у Шенгенську зону. Тепер вони повинні відбути 10-денний карантин. Українців нові правила теж торкнуться.
Обмеження оминуть тільки тих мандрівників, які повністю вакциновані проти коронавірусу COVID-19.
Чому запровадили карантин
Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський заявив, що рішення ухвалили, щоб зменшити ризики поширення штаму коронавірусу "Дельта".