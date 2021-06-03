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Законопроект об уголовной ответственности за ложь в е-декларациях

Источник: 24 канал

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях чиновников.

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За законопроект №4651 проголосовали 307 народных депутатов, против были 8 членов "Оппозиционной платформы – за жизнь".

Детали документа

Чиновники, которые не внесут в декларацию информацию об активах и недвижимости на сумму от 1 миллиона 135 тысяч до 4 миллионов 540 тысяч, могут получить наказание в виде:

штрафа в размере 51 000 – 68 000 гривен;

общественных работ на срок от 150 до 240 часов;

лишения свободы на срок до 2 лет;

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если же стоимость незадекларированного составит более 4 миллионов 540 тысяч, то штраф за нарушение будет больше:

от 68 до 85 тысяч гривен;

и все предыдущие виды наказания.

Кроме того, человек, совершивший нарушение по этой статье, не сможет быть освобожден от уголовной ответственности. Даже если он искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и полностью возместил причиненный ущерб или устранил причиненный вред.

Законопроект раскритиковали: за что

В Центре противодействия коррупции отметили, что документ одобрили с 2 поправками нардепов от "Слуги народа". Первая – исключает наказание за ложь относительно имущества родственников. Теперь указывать имущество, которым владеет член семьи, надо только в том случае, если он сам предоставил такую ​​информацию декларанту.

Вторая поправка отменяет тюремное заключение, если чиновник умышленно не подаст декларацию. В ЦПК отметили, что такая редакция законопроекта делает ситуацию хуже, чем было до того.

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Заявление НАБУ и НАПК

После принятия документа Радой НАПК и НАБУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой ветировать документ.

"Первоначальная цель законопроекта была правильной и необходимой. Однако вместо того, чтобы обеспечить лишение свободы за ложь в декларации, Рада разрешила записывать ценное имущество на родственников", – отметил Александр Новиков.

Реакция Зеленского

Впоследствии в Офисе Президента сообщили, что Зеленский будет ветировать этот документ и добавили, что глава государства неоднократно отмечал необходимость принятия законопроекта о восстановлении справедливой уголовной ответственности за умышленное непредставление декларации и внесение в нее заведомо недостоверных сведений.

Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента,

– отметил президент.

Он добавил, что нужно установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием.

Справка. В октябре 2020 года Конституционный Суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это вызвало возмущение некоторых украинских политиков и международного сообщества. Поэтому президент инициировал законопроект №4651, который возвращает тюремное заключение для нарушителей.

Налоги Facebook и Google

Источник: 24 канал

Рада проголосовала за законопроект, который обяжет мировых техногигантов платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине.

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За документ свои голоса отдали 283 нардепа. Законопроект предусматривает упрощенный и добровольный порядок уплаты НДС нерезидентами. Говорится о международных компаниях, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе.

Детали законопроекта

Документ предусматривает, что каждый нерезидент, который в течение календарного года поставляет электронные услуги на сумму более 1 миллиона гривен, должен:

зарегистрироваться в Кабинете налогоплательщика на электронном сервисе "НДС для лиц-нерезидентов",

составить упрощенную налоговую декларацию,

уплатить НДС в размере 20%.

В случае, если нерезидент не зарегистрируется как плательщик НДС – на него наложат штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.

Что получит Украина и как это повлияет на пользователей

По предварительным подсчетам, бюджет может получить дополнительные 3 миллиарда гривен ежегодно. Однако это может привести к росту цен на их услуги.

Авторы закона уверяют, что пользователей это не коснется никоим образом. Однако налоги все же повлияют на них, особенно тех, которые пользуются услугами интернет-компаний для продвижения малого бизнеса.

Какие электронные услуги будут облагаться

поставки изображений или текстов, в частности фотографий, электронных книг и журналов

поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий;

поставки (передачи прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и в других электронных ресурсах.

Обратите внимание! Действие закона, в частности, коснется компаний Facebook, Apple, Microsoft, Netflix, Wargaming Group, Bloomberg.

Спецрасследование в отношении Януковича

Источник: Офис генпрокурора

Шевченковский районный суд Киева разрешил осуществлять специальное досудебное расследование в отношении президента-беглеца Виктора Януковича.

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Детали дела президента-беглеца

Говорится о деле, по которому Януковича обвиняют в захвате государственной власти. Как пояснили в Офисе генпрокурора, такое решение суда позволяет стороне обвинения проводить расследование против Януковича даже в его отсутствие.

В рамках производства следователи будут расследовать обстоятельства совершения в сентябре – октябре 2010 года экс-президентом действий, которыми он фактически увеличил объем своих властных полномочий. Януковича обвиняют по статье 109 о захвате государственной власти.

К слову, ранее Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Януковичу в совершении государственной измены из-за подписания с Россией в 2010 году Харьковских соглашений о продлении базирования Черноморского флота России в Крыму.

Заметим! После побега экс-президента в Россию в 2014 году украинские правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Предварительная повестка дня заседания СНБО

Источник: 24 канал

Очередное заседание СНБО состоится 4 июня. Появился предварительный перечень вопросов, которые могут рассмотреть на нем.

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Какие вопросы рассмотрит СНБО 4 июня

Ранее в СНБО официально сообщали, что вопросов в перечне будет 8. Впрочем, как и всегда, их содержание не обнародовали. Глава подкомитета по госбезопасности и обороне Верховной Рады Ирина Верещук рассказала журналистам, что СНБО собирается обсудить:

введение санкций против режима Александра Лукашенко,

вопросы НАТО,

земельную реформу,

вопросы безопасности по Крыму и Донбассу.

Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против Лукашенко и его сторонников. 28 мая его передали СНБО.

К слову, Рада проголосовала за постановление о принудительной посадке самолета компании Ryinair в Минске. Инициатива осуждает действия белорусских властей, требует освободить журналиста Романа Протасевича и выражает поддержку ограничения авиасообщения с Беларусью.

Кстати! Ранее СМИ сообщали, что заседание СНБО состоится 3 июня, но впоследствии в Офисе Президента отметили, что оно пройдет в традиционный для СНБО день – пятницу.