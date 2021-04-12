Участие Януковича в рассмотрении дела о госизмене необязательно, – Верховный суд
Экс-президент Виктор Янукович может не принимать участия в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела. Такое решение приняли в Верховном суде 12 апреля.
Источник:пресс-служба Верховного суда
Суд отметил, что Янукович может по собственному желанию принять участие в рассмотрении уголовного производства о своей госизмене.
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Заметим, что Верховный суд признал необязательным присутствие Януковича во время рассмотрения дела, ведь сейчас президент-беглец находится за пределами Украины. В суде добавили, что гарантировать его явку невозможно.
В то же время судьи предложили стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства в режиме видеосвязи. Но для этого президент-беглец должен использовать собственные технические средства и программное обеспечение TrueConf.
Очередное судебное заседание по делу Януковича запланировано на 17 мая 14:00.
Что этому предшествовало
Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что бывший президент обратился в Верховный суд Украины с заявлением о предоставлении ему возможности участвовать в рассмотрении кассационных жалоб его защиты.
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Арест для Януковича: коротко
- Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора 4 мая 2020 года выбрал Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста. Дело касается изменений в Конституцию с целью захвата власти.
- Впрочем Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 года отменил решение о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. В суде пояснили, что прокурор не довел факт объявления Януковича в международный розыск.
- В то же время Коллегия судей отметила, что подозрение Януковичу в совершении уголовных преступлений вполне обосновано, сам экс-президент может скрываться. Поэтому суд назначил рассмотрение дела.
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