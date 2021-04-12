Экс-президент Виктор Янукович может не принимать участия в судебном заседании во время кассационного рассмотрения его дела. Такое решение приняли в Верховном суде 12 апреля.

Суд отметил, что Янукович может по собственному желанию принять участие в рассмотрении уголовного производства о своей госизмене.

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Заметим, что Верховный суд признал необязательным присутствие Януковича во время рассмотрения дела, ведь сейчас президент-беглец находится за пределами Украины. В суде добавили, что гарантировать его явку невозможно.

В то же время судьи предложили стороне защиты обеспечить участие Януковича во время кассационного рассмотрения этого уголовного производства в режиме видеосвязи. Но для этого президент-беглец должен использовать собственные технические средства и программное обеспечение TrueConf.

Очередное судебное заседание по делу Януковича запланировано на 17 мая 14:00.

Что этому предшествовало

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что бывший президент обратился в Верховный суд Украины с заявлением о предоставлении ему возможности участвовать в рассмотрении кассационных жалоб его защиты.

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