Участь Януковича у розгляді справи про держзраду необов'язкова, – Верховний суд
Експрезидент Віктор Янукович може не брати участі у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи. Таке рішення ухвалили у Верховному суді 12 квітня.
Джерело:пресслужба Верховного суду
Суд наголосив, що Янукович може за власним бажанням взяти участь у розгляді кримінального провадження про свою держзраду.
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Зауважимо, що Верховний суд визнав необов'язковою присутність Януковича під час розгляду справи, адже наразі президент-втікач перебуває за межами України. У суді додали, що гарантувати його явку неможливо.
Водночас судді запропонували стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження у режимі відеозв'язку. Але для цього президент-втікач має використовувати власні технічні засоби та програмне забезпечення TrueConf.
Чергове судове засідання у справі Януковича заплановано на 17 травня 14:00.
Що цьому передувало
Раніше адвокат Януковича Віталій Сердюк поінформував, що колишній президент звернувся до Верховного суду України із заявою про надання йому можливості брати участь у розгляді касаційних скарг його захисту.
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Арешт для Януковича: коротко
- Печерський районний суд Києва за клопотанням Офісу генпрокурора 4 травня 2020 року обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді заочного арешту. Справа стосується змін до Конституції з метою захоплення влади.
- Втім Київський апеляційний суд 16 листопада 2020 року скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича. У суді пояснили, що прокурор не довів факт оголошення Януковича у міжнародний розшук.
- Водночас Колегія суддів наголосила, що підозра Януковичу у вчиненні кримінальних правопорушень цілком обґрунтована, сам експрезидент може переховуватись. Відтак суд призначив новий розгляд справи.
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