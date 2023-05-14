Об этом в своей ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 14 мая рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан,

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Ракетных атак России становится все больше

С начала мая 2023 года россияне активизировали свои ракетные атаки, которых за последние два месяца было не так много. Теперь обстрелы случаются чуть ли не каждый день, а иногда – по несколько раз в день.

Они уже понимают, что наступление как таковое началось. А одним из показателей наступления является увеличение поставок оружия от западных партнеров,

– подчеркнул Роман Свитан.

Он отмечает, что в Украине нет больших складов с оружием, ведь есть четкое осознание того, что тогда враг сможет их уничтожить. Следовательно, все запасы оружия расположены на территориях стран-партнеров.

В таких условиях ключевая задача украинского командования – грамотно настроить логистику, чтобы оружие максимально быстро поступало из составов партнеров на линию фронта. В то же время задача российской армии – помешать этому.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Под Брянском таки прошел "авиапарад"

Под Брянском 13 мая неожиданно случился "авиапарад", закончившийся каскадом падений российской техники. Участие в этом действе приняли 2 вертолета Ми-8, а также бомбардировщики Су-34 и Су-35. Причины неизвестны.

Военный эксперт сразу же отверг версию, что организатором праздника могла быть российская система ПВО. Мол, в ней есть система распознавания "свой – чужой", поэтому они точно знают, кому принадлежит конкретный самолет или вертолет.

Это однозначно наша работа. Вопрос – механизм. Есть вероятность вхождения диверсионных групп, но это было бы не сразу такое количество бортов. Так что ДРГ тоже можно исключить,

– заявил летчик-инструктор.

Более того, он отметил, что судя по видео, опубликованным россиянами в соцсетях, авиация была уничтожена ракетами зенитно-ракетных комплексов. Поэтому он допускает наиболее вероятный вариант ракетной засады, согласно которому вплотную к границе украинские войска подтянули ЗРК, устроивший авиационное шоу для россиян.

Расстояние из Клинцев, где произошло падение авиации, до Украины / Скриншот DeepStateMAP

Решение армии России может уничтожить Пригожина

Егений Пригожин заявил о массовых побегах российских армейцев из-под Бахмута. Мол, это явление настолько распространено, что вагнеровцам в заградительных отрядах не хватает снарядов.

У Пригожина большая проблема, ведь русские войска реально могут отойти. При этом это может быть не бегство, а отход на правильно выбранные для обороны рубежи – это район Попасной,

– заявил полковник ВСУ в запасе.

По его мнению, для Евгения Пригожина такой ход будет выстрелом в голову. Мол, он целый год преодолевал 30 километров до Бахмута не для того, чтобы теперь через 30 минут убежать назад.

"Он это не вырулит в информационном поле. Потому и начинает уже истерить. Но это его проблема. В Бахмуте его наши войска просто уничтожат", – убежден Роман Свитан.

Как через неделю изменилась ситуация под Бахмутом: скриншоты DeepStateMAP