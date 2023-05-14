Про це у своєму щоденному фронтовому зведенні для 24 Каналу за 14 травня розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан,

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Ракетних атак Росії стає все більше

Від початку травня 2023 року росіяни активізували свої ракетні атаки, яких протягом останніх двох місяців було не так багато. Тепер обстріли трапляються ледь не щодня, а іноді – по декілька разів на день.

Вони вже розуміють, що наступ як такий почався. А одним з показників наступу є збільшення постачання зброї від західних партнерів,

– підкреслив Роман Світан.

Він відзначає, що в Україні немає великих складів зі зброєю, адже є чітке усвідомлення, що тоді ворог зможе їх знищити. Відтак всі запаси зброї розташовані на територіях країн-партнерів.

У таких умовах ключове завдання українського командування – грамотно налаштувати логістику, аби зброя максимально швидко надходила зі складів партнерів на лінію фронту. Водночас завдання російської армії – завадити цьому.

Фронтове зведення від Романа Світана: дивіться відео

Під Брянськом таки пройшов "авіапарад"

Під Брянськом 13 травня несподівано трапився "авіапарад", який закінчився каскадом падінь російської техніки. Участь у цьому дійстві взяли 2 гелікоптери Мі-8, а також бомбардувальники Су-34 й Су-35. Причини достеменно невідомі.

Військовий експерт одразу ж відкинув версію, що організатором свята могла бути російська система ППО. Мовляв, у ній є система розпізнавання "свій – чужий", тож вони точно знають, кому належить конкретний літак чи вертоліт.

Це, однозначно, наша робота. Питання – механізму. Є ймовірність заходу диверсійних груп, але це було б не одразу така кількість бортів. Тож ДРГ теж можна виключити,

– заявив льотчик-інструктор.

Ба більше, він відзначив, що судячи з відео, опублікованих росіянами в соцмережах, авіація була знищена ракетами зенітно-ракетних комплексів. Тому він допускає найбільш імовірним варіант ракетної засади, згідно з яким впритул до кордону українські війська підтягли ЗРК, який і влаштував авіаційне шоу для росіян.

Відстань з Клинців, де трапилося падіння авіації, до України / Скриншот DeepStateMAP

Рішення армії Росії може знищити Пригожина

Єгеній Пригожин заявив про масові втечі російських армійців з-під Бахмута. Мовляв, це явище настільки розповсюджене, що вагнерівцям у загороджувальних загонах бракує снарядів.

У Пригожина велика проблема, адже російські війська реально можуть відійти. При цьому це може бути не втеча, а відхід на правильно вибрані для оборони рубежі – це район Попасної,

– заявив полковник ЗСУ в запасі.

На його думку, для Євгенія Пригожина такий хід буде вистрелом у голову. Мовляв, він цілий рік долав 30 кілометрів до Бахмута не для того, щоб тепер за 30 хвилин втекти назад.

"Він це не вирулить в інформаційному полі. Тому й починає вже істерити. Та це його проблема. У Бахмуті його наші війська просто знищать", – переконаний Роман Світан.

Як за тиждень змінилась ситуація під Бахмутом: скриншоти DeepStateMAP