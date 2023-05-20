Эти и другие темы в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала за 20 мая рассмотрел полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Для чего Россия регулярно наносит авиационные удары

Россияне в ночь на 20 мая уже третьи сутки подряд нанесли авиационный удар по территории Украины. В этот раз атаковали беспилотниками Shahed, правда, силы ПВО сбили все враждебные цели.

Военный эксперт убежден, что единственная причина, почему россияне продолжают запускать так и не достигающие целей беспилотники – их низкая стоимость. Мол, Shahed стоит около 20 тысяч долларов, а ракета для ЗРК – около 1 миллиона долларов.

Эта разница в 50 раз – это и есть причина, для чего они используют "шахеды". Они пытаются "засушить" нашу систему ПВО, вытащить у нас ракеты, чтобы после "шахедных" атак у нас была нехватка ракет. Понятно, что дальше уже идут крылатые ракеты,

– объяснил Роман Свитан.

По его словам, россияне сознательно направляют "шахеды" на цели так, чтобы они обязательно пролетали над Киевом. Ведь враг точно знает о насыщении столицы средствами ПВО, поэтому уверен, что над Киевом эти дроны будут сбивать.

Фронтовая сводка от Романа Свитана: смотрите видео

Россия перебрасывает две бригады под Сумщину

Россия опрокидывает две элитные бригады главного разведывательного управления министерства обороны в Курскую область, граничащую с украинской Сумщиной. Военный эксперт акцентировал на том, какую работу выполняют российские грушники.

Это так же, как наши ССО. Это в основном диверсионно-разведывательные группы. У них будет задача заходить на нашу территорию и выполнять диверсионные акты. Это проблема для северо-востока Украины,

– объяснил Роман Свитан.

Еще одной задачей таких групп является борьба с украинскими ДРГ или российскими партизанами. Мол, это такая реакция на огромное количество объектов, которые российские партизаны уничтожили в приграничных областях.

Граница между Сумской и Брянской областями / Скриншот DeepStateMAP

Сколько F-16 нужны Украине в первой партии

На Западе все активнее стали говорить о возможной передаче Украине современной авиации. Похоже, что вопрос с поставкой F-16 близок к решению. Но вот сроки поставок и количество бортов до сих пор под вопросом.

Военный эксперт отмечает, что есть минимально оптимальное количество, чтобы соотношение мощностей обслуживания соответствовало количеству обслуживаемой техники.

Это около 40 единиц – так называемая бригада. Это 3 эскадрилии по 12 самолетов и звено управления – 4 самолета. Под 40 самолетов имеет смысл готовить не менее 2 аэродрома – основной и запасной,

– подчеркнул Роман Свитан.

Три эскадрилии смогут выполнять ключевые задачи для выполнения боевых задач: