Польский чиновник спрогнозировал ход войны в Украине

Такое мнение в интервью высказал глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох. Он отметил, что сейчас россияне используют на Донбассе тактику "ковровых рейдов", но без высокоточного оружия её прогресс незначителен.

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Солох отметил, что ВСУ, хоть и медленно, но все-таки продвигаются на Юге Украины.

Все ждут наступления, потому что наступление могло бы создать основания для каких-то переговоров – о мире или хотя бы о прекращении огня. Ничего подобного пока не происходит. Все указывает на то, что ближайшие 2 месяца могут стать решающими,

– подчеркнул Солох.

В то же время, он не исключает вероятность того, что война в Украине может затянуться надолго. По его мнению, россия не откажется от завоевания Украины даже если на это пойдут годы. Такова якобы позиция российской элиты.

Чиновник также отметил, что кремль хочет провести незаконные референдумы на Юге Украины, чтобы потом рассматривать контрнаступление ВСУ как нападение на "свою" территорию.

Это сразу повышает угрозу применения против Украины оружия массового поражения, в частности ядерного,

– объяснил Солох.

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На Краматорском направлении враг вел наступление у Верхнекаменского, чтобы улучшить свое тактическое положение. ВСУ разрушили планы путинских солдат – нанесли им урон и заставили отойти.

На Авдеевском направлении вражеские войска наступали на Пески, Невель и Авдеевку. ВСУ также их отразили.

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