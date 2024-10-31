Речь идет о действиях самих украинцев и США, как партнеров нашего государства. Об этом 24 Каналу рассказал подполковник армии США в отставке Джон Нагл, отметив, что попытки российского диктатора не изменят ход войны.

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У Путина будут проблемы, пока будет существовать 2 фактора

Подполковник армии США в отставке рассказал, что у российского диктатора будут проблемы до тех пор, пока будут существовать 2 фактора.

Первый – пока будет оставаться решимость украинцев в борьбе за свободу.

Второй – пока США будут продолжать поддерживать Украину в ее справедливых усилиях преодолеть российскую агрессию и сохранить международный порядок, который основан на международных правилах.

Я думаю, что даже десятки тысяч северокорейских военных не изменят ход войны, пока будут существовать эти два фактора. Пока украинцы будут продолжать бороться за свободу и пока США возглавляет свободный мир в помощи Украине в этих усилиях,

– подчеркнул Нагл.

К слову, Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия не сможет победить в войне с Украиной, даже при поддержке Северной Кореи. Он отметил, что ведутся консультации между союзниками и партнерами относительно шагов в ответ на действия России и КНДР.

В то же время украинская разведка сообщила, что солдаты из КНДР уже находятся в зоне боевых действий. Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал союзников Украины реагировать на это консолидировано. Он предупредил, что, если Украина не устоит против российской агрессии, может появиться потенциальная угроза для стран Балтии и Балкан.