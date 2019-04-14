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      Новости от Щура: Коломойский вспомнил, где забыл деньги. Как заинтересовать молодежь политикой

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      Саркастические новости от Щура
      Саркастические новости от Щура / 24 канал

      В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Игорь Коломойский вспомнил, что забыл в "Приватбанке" грузовик денег. Интересно, что претензии олигарха совпали во времени именно с взлетом Зеленского. Чтобы найти общий язык с молодыми избирателями не надо быть с ними одного возраста, слушать рэп или знать, как отличается худи от "толстовки". Это доказывает 77-летний американский политик Берни Сандерс.

      Также в выпуске:

      Трейлер дебатов между Порошенко и Зеленским в эфире "1+1".

      Голосование за включение мозгов в Верховной Раде.

      Что изменилось у Порошенко и Зеленского после первого тура выборов.

      Выборы! Второй тур! Почему же перед ними так страшно?

      Детсад на Черниговщине продает Мальчика.

      Как Alyona Alyona может вдохновить Петра Порошенко.

      Видео полного выпуска "#@)₴?$0 с Майклом Крысой" за 14 апреля 2019:

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Игорь Коломойский #@)₴?$0 с Майклом Щуром
      Источник: 24 канал
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