Новости от Щура: Коломойский вспомнил, где забыл деньги. Как заинтересовать молодежь политикой
В свежем выпуске "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" – Игорь Коломойский вспомнил, что забыл в "Приватбанке" грузовик денег. Интересно, что претензии олигарха совпали во времени именно с взлетом Зеленского. Чтобы найти общий язык с молодыми избирателями не надо быть с ними одного возраста, слушать рэп или знать, как отличается худи от "толстовки". Это доказывает 77-летний американский политик Берни Сандерс.
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