23:08
14 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЕММАНУЕЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Саркастичні новини від Щура: Коломойський згадав, де забув гроші. Як зацікавити молодь політикою

      125 Читать новость на русском
      Саркастичні новини від Щура
      Саркастичні новини від Щура / 24 канал

      У свіжому випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – Ігор Коломойський згадав, що забув у "Приватбанку" вантажівку грошей. Цікаво, що претензії олігарха збіглися у часі саме зі злетом Зеленського. Аби знайти спільну мову з молодими виборцями не треба бути з ними одного віку, слухати реп чи знати, як відрізняється худі від "толстовки". Це доводить 77-річний американський політик Берні Сандерс.

      Також у випуску: 

      Трейлер дебатів між Порошенком та Зеленським в ефірі "1+1".

      Голосування за включення мізків у Верховній Раді.

      Що змінилось у Порошенка та Зеленського після першого туру виборів. 

      Вибори! Другий тур! Чому ж перед ними так страшно?

      Дитсадок на Чернігівщині продає Мальчика.

      Як Alyona Alyona може надихнути Петра Порошенка.

      Відео повного випуску "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" за 14 квітня 2019:

       

      blog_ava
      Порошенко на стадіоні і Зеленський в онлайні: головне про дебати на "Олімпійському" 14 квітня
      сьогодні
      8442
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України #@)₴?$0 з Майклом Щуром Ігор Коломойський Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      сьогодні , 22:03 Головні новини 14 квітня: дебати Порошенка та звільнення скандального Семочка
      851
      Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Рейтинги кандидатів, автономія "ЛДНР" у складі України та президент в ефірі: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 574
      Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: гра престолів в Україні і маленьке кладовище Путіна у Санкт-Петербурзі
      1443
      Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:31 Зведення "стіни" на кордоні з РФ та гучний скандал у Верховій Раді – топ-5 відео тижня
      1197
      Дружба России и Беларуси под угрозой
      сьогодні , 19:00 Дружба России и Беларуси под угрозой
      Злой Одессит 3647
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук