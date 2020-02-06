Нововведения в Кремле: всем, кто встречается с Путиным, измеряют температуру

Похоже, российский президент не на шутку испугался нового коронавируса и переживает, как бы не заболеть. Дело в том, что в Кремле добавили новую процедуру проверки – температурную.

Ее проводят со всеми, кто приходит на мероприятия с участием Владимира Путина. Об этом рассказал СМИ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Эту информацию также подтвердил журналист Антон Желнов на своей странице в фейсбук.

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Температуру измеряют специальными тепловизорами.

Об эпидемии. В Кремле теперь добавилась новая процедура – человек с тепловизором в руках измеряет вам температуру,

– заметил Желнов.

К слову, Песков назвал это дополнительными мерами предосторожности "против распространения новой коронавирусной инфекции".

В то же время, вице-премьер Татьяна Голикова бросилась уточнять информацию: мол, проверки в Кремле проводят не из-за коронавируса, а местного сезонного гриппа.