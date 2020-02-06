Нововведення у Кремлі: всім, хто зустрічається з Путіним, вимірюють температуру

Схоже, російський президент не на жарт злякався нового коронавірусу та переживає, як би не захворіти. Річ у тім, що у Кремлі додали нову процедуру перевірки – температурну.

Її проводять з усіма, хто приходить на заходи за участю Володимира Путіна. Про це розповів ЗМІ прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Цю інформацію також підтвердив журналіст Антон Желнов на своїй фейсбук-сторінці.

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Температуру вимірюють спеціальними тепловізорами.

Про епідемію. У Кремлі тепер додалась нова процедура – людина з тепловізором в руках вимірює вам температуру,

– зауважив Желнов.

До слова, Пєсков назвав це додатковими запобіжними заходами "проти поширення нової коронавірусної інфекції".

Водночас, віце-прем'єрка Тетяна Голікова кинулась уточнювати інформацію: мовляв, перевірки в Кремлі проводять не через коронавірус, а через місцевий сезонний грип.