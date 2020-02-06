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      Нововведення у Кремлі: всім, хто зустрічається з Путіним, вимірюють температуру

      499 Читать новость на русском
      Володимир Путін / Getty images

      Схоже, російський президент не на жарт злякався нового коронавірусу та переживає, як би не захворіти. Річ у тім, що у Кремлі додали нову процедуру перевірки – температурну.

      Її проводять з усіма, хто приходить на заходи за участю Володимира Путіна. Про це розповів ЗМІ прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. Цю інформацію також підтвердив журналіст Антон Желнов на своїй фейсбук-сторінці.

      Мабуть, росіяни так бояться коронавірусу, бо: Коронавірус вигадав Трамп: російські ЗМІ поширили черговий фейк

      Температуру вимірюють спеціальними тепловізорами.

      Про епідемію. У Кремлі тепер додалась нова процедура – людина з тепловізором в руках вимірює вам температуру,
      – зауважив Желнов.

      До слова, Пєсков назвав це додатковими запобіжними заходами "проти поширення нової коронавірусної інфекції".

      Водночас, віце-прем'єрка Тетяна Голікова кинулась уточнювати інформацію: мовляв, перевірки в Кремлі проводять не через коронавірус, а через місцевий сезонний грип.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Володимир Путін Коронавірус 2020 Новини Росії
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