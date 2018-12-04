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      Новую недвижимость заместитель Генпрокурора записал на своего 66-летнего отца: расследование

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      Новую недвижимость заместителя Генпрокурора записали на его 66-летнего отца: расследование
      Новую недвижимость заместителя Генпрокурора записали на его 66-летнего отца: расследование / 24 канал

      На Владимира Енина, отца заместителя Генпрокурора Евгения Енина, в 2017 году зарегистрировали два новых объекта недвижимости: квартиру и частный дом. При этом в квартире живет сам заместитель Генпрокурора, а дом сейчас достраивается.

      Об этом говорится в расследовании для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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      Несколько месяцев назад заместитель Генпрокурора Украины по международным связям Евгений Енин переехал в центр города. Сейчас он живет в квартире площадью 184 квадратных метра, в 15 минутах езды до Генеральной прокуратуры.

      Эту приобретенную в 2017 году квартиру записали на 66-летнего отца Евгения Енина. Однако редакция программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" убедилась, наблюдая месяц, что отец Енина там не живет, а вот сам заместитель Генпрокурора каждое утро выходит из нового дома.

      Євгеній Єнін
      Евгений Енин

      Там также стоит автомобиль жены Евгения Енина. Одновременно Енин-старший достраивает дом на 300 квадратов в пригороде Киева.

      Расходов на новую недвижимость заместитель Генпрокурора не декларировал. На вопрос, почему его новое жилье записано на отца и мог ли Енин-старший сам оплатить покупку квартиры на 184 квадратных метра и построить дом, Евгений Енин ответил: "Обращайтесь к нему лично. Я не уполномочен…"

      Єнін-старший добудовує будинок

      Енин-старший достраивает дом

      Отец заместителя Генпрокурора также избежал прямых объяснений относительно квартиры и дома. Он пообещал предоставить комментарий 30 ноября в два часа дня, что зафиксировано на камеру. Однако, когда журналисты приехали в условленное время, никто не открыл дверь.

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      Если квартиру действительно приобрел отец, то заместитель Генпрокурора не нарушил закон "О предотвращении коррупции", не декларируя расходы на нее в 2017 году. Он должен лишь указать право пользования в декларации за 2018-й. Однако вероятен вариант, что квартиру просто записали на отца Евгения Енина как способ избежания декларирования.

      Напомним, Евгений Енин – это тот заместитель Генпрокурора Юрия Луценко, который осенью 2018 подписал выдачу России ингуша Тимура Тумгоева. Также в этом году журналисты "Следствие.Инфо" опубликовали записи тайной встречи Евгения Енина и другого заместителя Луценко – Анжелы Стрижевской – с экс-министром-беглецом Эдуардом Ставицким, подозреваемым в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах. По данным журналистов, встреча состоялась в Израиле в ноябре 2016, а Енин и Стрижевская не имели на тот момент никакого процессуального статуса по делу.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Расследования е-декларирование
      Источник: 24 канал
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