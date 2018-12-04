Нову нерухомість заступник Генпрокурора записав на свого 66-річного батька: розслідування

На Володимира Єніна, батька заступника Генпрокурора Євгенія Єніна, у 2017 році зареєстрували два нових об’єкти нерухомості: квартиру та приватний будинок. При цьому у квартирі живе сам заступник Генпрокурора, а будинок наразі добудовується.

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

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Кілька місяців тому заступник Генпрокурора України з міжнародних зв’язків Євгеній Єнін переїхав у центр міста. Зараз він живе у квартирі площею 184 метри квадратних, у 15 хвилинах їзди до Генеральної прокуратури.

Цю, придбану у 2017 році квартиру, записали на 66-річного батька Євгена Єніна. Однак, редакція програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" протягом місяця переконалася, що батько Єніна там не мешкає, а от сам заступник Генпрокурора щоранку виходить з нового помешкання.



Євгеній Єнін

Там також непорушно стоїть автомобіль дружини Євгенія Єніна. Одночасно Єнін-старший добудовує будинок на 300 квадратів у передмісті Києва.

Видатків на нову нерухомість заступник Генпрокурора не декларував. На запитання, чому його нове житло записане на батька та чи міг Єнін-старший сам оплатити купівлю квартири на 184 метрів квадратних і збудувати будинок, Євгеній Єнін відповів: "Звертайтесь до нього особисто. Я не уповноважений…"



Єнін-старший добудовує будинок

Батько заступника Генпрокурора також уникнув прямих пояснень щодо квартири і будинку. Він пообіцяв надати коментар 30 листопада о другій годині дня, що зафіксовано на камеру. Однак, коли журналісти приїхали о домовленій годині, ніхто не відчинив двері.

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Якщо квартиру справді придбав батько, то заступник Генпрокурора не порушив закон "Про запобігання корупції", не декларуючи видатки на неї у 2017 році. Він має лише вказати право користування у декларації за 2018-ий. Проте ймовірний варіант, що квартиру просто записали на батька Євгенія Єніна як спосіб уникнення декларування.

Нагадаємо, Євгеній Єнін – це той заступник Генпрокурора Юрія Луценка, який восени 2018 підписав видачу Росії інгуша Тимура Тумгоєва. Також цього року журналісти "Слідство.інфо" опублікували записи таємної зустрічі Євгена Єніна та іншої заступниці Луценка – Анжели Стрижевської – з екс-міністром-втікачем Едуардом Ставицьким, підозрюваним у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах. За даними журналістів, зустріч відбулася в Ізраїлі в листопаді 2016, а Єнін і Стрижевська не мали на той момент ніякого процесуального статусу у справі.