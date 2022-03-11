Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Важно В Херсонской, Черниговской и Харьковской областях запустят гуманитарные коридоры

Новые гуманитарные коридоры

Из Мариуполя в Запорожье. Через Пртовское, Мангуш, в обход Никольского, Республика, Рузаевка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье. По всему маршруту будет обязательное разминирование. Кроме того, из Запорожья выедет колонна автобусов с гуманитарным грузом на Мариуполь.

Из города Пологи Запорожской области в Запорожье. Через Токмак, Васильевку, Каменское, Запорожье. Из Запорожья выедут автобусы для эвакуации.

Из Волновахи в Покровск. Через Валерьяновку, Новоандреевку, Кирилловку, Угледар.

Из Энергодара в Запорожье. Через Днепрорудное и Васильевку.

Из Изюма Харьковской области в город Лозовая. Через Малую Камышеваху, Барвенково, Близняшке. Автобусы выедут из Лозовой также планируют поставки гуманитарного груза.

Из Бучи в Киев. Через Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Белогородку. Автобусы для эвакуаии отправят из Киева.

Из Гостомеля в Киев. Через Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белогородку.

Из поселка Козаровичи Киевской области в Киев. Через Лютеж, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород.

Из Микуличей в Киев. Через Немешаево, Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Мечту, Петрушки, Белогородку.

Из Андреевки Киевской области в Житомир. Через Липовку, Макаров, Небылицу, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочицу, Житомир.

Из города Макаров Киевской области в Житомир. Через Небылицу, Ставище, Кочеров, Коростышев, Глубочицю.

Из Бородянки до Житомира. Через Песчинку, Малин, Радомышль.



Верещук добавила, что вчера коридоры из Мариуполя и Бородянки не сработали, поэтому надеемся на сегодня.

Смотрите видеообращение Ирины Верещук:

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