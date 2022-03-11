Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
Важливо У Херсонській, Чернігівській і Харківській областях запустять гуманітарні коридори
Гуманітарні коридори
- З Маріуполя до Запоріжжя. Через Портовське, Мангуш, в обхід Нікольського, Республіка, Розівка, Більмак, Пологи, Оріхів, Запоріжжя. По всьому маршруту буде обов'язкове розмінування. Крім того, із Запоріжжя виїде колона автобусів з гуманітарним вантажем на Маріуполь.
- З міста Пологи Запорізької області до Запоріжжя. Через Токмак, Василівку, Кам'янське, Запоріжжя. Із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації.
- З Волновахи до Покровська. Через Валер'янівку, Новоандріївку, Кирилівку, Вугледар.
- З Енергодара до Запоріжжя. Через Дніпрорудне та Василівку.
- З Ізюма Харківської області до міста Лозова. Через Малу Камишеваху, Барвенково, Близнеці. Автобуси виїдуть з Лозової, також планують постачання гуманітарного вантажу.
- З Бучі до Києва. Через Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Білогородку. Автобуси для евакуації відправлять з Києва.
- З Гостомеля до Києва. Через Бучу, Михайлівку, Рубежівку, Шпитьки, Петрушки, Білогородку.
- З селища Козаровичі Київської області до Києва. Через Лютеж, Старі Петрівці, Нові Петрівці, Вишгород.
- З Микуличів до Києва. Через Немішаєво, Ворзель, Михайлівку, Рубежівку, Мрію, Петрушки, Білогородку.
- З Андріївки Київської області до Житомира. Через Липівку, Макарів, Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю, Житомир.
- З міста Макарів Київської області до Житомира. Через Небилицю, Ставище, Кочерів, Коростишів, Глубочицю.
- З Бородянки до Житомира. Через Пісківку, Малин, Радомишль.
Верещук, додала, що вчора коридори з Маріуполя та Бородянки не спрацювали, тому сподіваємось на сьогодні.
Дивіться відеозвернення Ірини Верещук:
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