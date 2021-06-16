Карантин в Украине продлили до конца лета. На данный момент правительство установило зеленую зону во всех регионах, однако если ситуация ухудшится, то Украина станет "желтой".

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Согласно новым правилам, зеленую и желтую зону устанавливают на всей Украине, однако оранжевую и красную – отдельно в регионах.

Новые ограничения цветных зон

Зеленая зона

Общественный транспорт может курсировать, массовые мероприятия разрешены, а заведения питания и сферы культуры открыты. Однако работники должны соблюдать масочный режим. В то же время посетители и работники могут не носить маски, если:

имеют отрицательный ПЦР тест, который сделали не позднее чем за 72 часов до начала события;

имеют отрицательный тест на антитела, который сделали не позднее чем за 72 часа;

документ о полной вакцинации одобренными в ВОЗ вакцинами.

Пересечение границы

Украинцы, или иностранцы с видом на жительство могут без дополнительных справок и изоляции возвращаться домой из любых стран. В то же время не граждане Украины, которые едут в нашу страну, должны иметь страховой полис, справку о вакцинации или отрицательный результат теста.

Обратите внимание! В случае определения другой зоны карантина украинцы, которые возвращаются домой, должны сдать тест на коронавирус, или же показать справку о завершении вакцинации. В противном случае лица должны пройти самоизоляцию с помощью приложения "Дома".

Желтая зона

Украина станет "желтой", если в течение 3 дней подряд будет отвечать одному из следующих признаков:

количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней будет больше 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 – более 4%;

количество тестирований методом в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения – менее 300;

наличии оснований для объявления красной зоны на территории по крайней мере одного региона.

Устанавливать желтую зону по решению государственной ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. Если в течение 7 дней будет наблюдаться улучшение ситуации, то вся страна вернется к зеленой зоне.

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Ограничения:

обязательный масочный режим;

дистанция в 1,5 метра;

кинотеатры и учреждения культуры могут быть заполнены не более чем на 50%;

в спортзалах и фитнес-центрах может находиться не более чем 1 человек на 10 квадратных метров.

Оранжевая зона

Сигнализирует о приближении региона к красному уровню эпидемиологической опасности, однако дополнительных ограничений не предусматривает. Добавим, что она позволяет местным властям вводить собственные ограничения. Оранжевую зону устанавливают, если есть превышение хотя бы одного показателя:

загруженность в регионе коек с кислородом более 65%;

количество тестирований ПЦР и на антиген течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300;

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением 7 дней на 100 тысяч населения – более 60,

коэффициент выявленных случаев составляет более 20%;

рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более 50%.

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Красная зона

Все предыдущие ограничения сохраняются, а также действуют новые: