Карантин в Україні продовжили до кінця літа. Наразі уряд встановив зелену зону у всіх регіонах, однак якщо ситуація погіршиться, то Україна стане "жовтою".

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Згідно з новими правилами, зелену та жовту зону встановлюють на всій Україні, однак помаранчеву та червону – окремо у регіонах.

Нові обмеження кольорових зон

Зелена зона

Громадський транспорт може курсувати, масові заходи дозволені, а заклади харчування та сфери культури відчинені. Однак працівники повинні дотримуватися маскового режиму. Водночас відвідувачі та працівники можуть не носити маски, якщо:

мають негативний ПЛР тест, який зробили не пізніше ніж за 72 годин до початку події;

мають негативний тест на антитіла, який зробили не пізніше ніж за 72 години;

документ про повну вакцинацію схваленими у ВООЗ вакцинами.

Перетин кордону

Українці, або іноземці з посвідкою на постійне проживання можуть без жодних додаткових довідок та ізоляції повертатися додому з будь-яких країн. Водночас не громадяни України, які їдуть у нашу країну, повинні мати страховий поліс, довідку про вакцинацію або негативний результат тесту.

Зверніть увагу! У разі встановлення іншої зони карантину українці, які повертаються додому, мають здати тест на коронавірус, або ж показати довідку про завершення вакцинації. В іншому разі особи повинні пройти самоізоляцію за допомогою застосунку "Вдома".

Жовта зона

Україна стане "жовтою", якщо впродовж 3 днів поспіль відповідатиме одній з таких ознак:

кількість нових випадків інфікування COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів буде більше ніж 75;

коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 – більше ніж 4%;

кількість тестувань методом протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення – менше ніж 300;

наявності підстав для встановлення червоної зони на території принаймні одного регіону.

Встановлюватимуть жовту зону за рішенням державної ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я. Якщо впродовж 7 днів спостерігатиметься покращення ситуації, то вся країна повернеться до зеленої зони.

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Обмеження:

обов'язковий масковий режим;

дистанція у 1,5 метра;

кінотеатри та заклади культури можуть бути заповнені не більше ніж на 50%;

у спортзалах та фітнес-центрах може перебувати не більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.

Помаранчева зона

Сигналізує про наближення регіону до червоного рівня епідеміологічної небезпеки, однак додаткових обмежень не передбачає. Додамо, що вона дозволяє місцевій владі вводити власні обмеження. Помаранчеву зону встановлюють, якщо є перевищення хоча б одного показника:

завантаженість в регіоні ліжок з киснем більше ніж 65%;

кількість тестувань ПЛР та на антиген протягом 7 днів на 100 тисяч населення менше ніж 300;

кількість госпіталізацій з коронавірусом чи підозрою за 7 днів на 100 тисяч населення – понад 60,

коефіцієнт виявлених випадків становить більше ніж 20%;

зростання кількості госпіталізацій за 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більш ніж 50%.

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Червона зона

Усі попередні обмеження зберігаються, а також діють нові: