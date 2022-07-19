СБУ временно возглавил Василий Малюк, а Офис генпрокурора – Алексей Симоненко, оба в хороших отношениях с заместителем главы Офиса Президента – Олегом Татаровым. Теперь есть опасения, что влияние Татарова на правоохранительные органы растет.

Читайте также В Конгрессе призвали Байдена проверить возможные связи Ермака с россией: резкая реакция МИД

Что говорит Ермак

Аналогичные опасения выдвигают и в отношении главы ОП Андрея Ермака. Даже были упреки, что все они гуляли на дне рождения Татарова. Ермак свое присутствие на празднике категорически отрицает.

Я не гулял на дне рождения Татарова, поэтому не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, были ли они там. И когда президент решал их назначение, что важно – "временно исполняющими обязанности", это точно не влияло на это решение. Есть соответствующая процедура, по которой президент определял, на кого он возлагает эти обязанности,

– рассказал Ермак.

Он заверил, что чувствует себя менеджером президента и у него нет никаких других целей.

"Что касается влияния господина Татарова: он мне эти кандидатуры не предлагал, а я соответственно не предлагал президенту. Я не чувствую, что после этих назначений каким-то образом изменился мой статус или мое влияние на эти процессы", – сказал Ермак.

По словам Ермака, основные направления его работы – это оружие, санкции, гарантии безопасности.

"Чистки" от Зеленского

Президент Владимир Зеленский 19 июля подписал указ об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора. Ранее за увольнение Венедиктовой проголосовала Верховная Рада.

Также много увольнений есть и в СБУ, включая возглавлявшего ее Ивана Баканова. По словам Зеленского, сейчас решается вопрос об увольнении 28 сотрудников службы. Из-за неудовлетворительных результатов работы могут быть уволены должностные лица разных рангов и должностей. Однако основания для этого во всех случаях – похожие.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверял, что назначение нового главы Службы безопасности – исключительно прерогатива президента. По его словам, готовиться нужно многим сотрудникам Службы безопасности, потому что тех 18 или 28 человек, которых уволили, – это было только начало. Там будет много "чисток", потому что за эти годы многие резиденты российских спецслужб скрыто укрепились в стенах СБУ.

Вас может заинтересовать, какую должность предположительно займет Венедиктова: смотрите видео