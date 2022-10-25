Магнитуда колебалась от 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, что это довольно редкое явление для этих территорий.
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Первый толчок был зафиксирован примерно в 12:30 20 октября. В настоящее время сейсмологи устанавливают детали. Уже известно, что речь идет о взрывных сигналах.
Их местонахождение было установлено и идентифицировано. Это сигналы взрыва. Это точно не землетрясение,
– говорится в сообщении.
Сейсмолог Яри Кортстрем предположил, что причиной могли стать:
- углубление судоходного канала порта;
- проведение военных учений (когда взрывают, например, мины или глубинные заряды).
Специалисты обнаружили дыру в трубах газопровода "Северный поток"
- В сентябре 2022 года стало известно о разрушении двух трубопроводов "Северного потока-1" и одного трубопровода "Северного потока-2". НАТО назвало взрывы трубопроводов диверсией. Кроме того, в Альянсе заявили, что поддержат расследование.
- Позже заявили, что в трубах газопровода "Северный поток" обнаружили дыру в размере 8 метров. Следователи установили, что причиной таких разрушений мог стать только взрыв.
- В Офисе Президента подчеркнули, что Россия спланировала утечку газа. Это – теракт, которым страна-оккупантка хотела спровоцировать панику в Европе и дестабилизировать ситуацию.
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