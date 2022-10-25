Магнітуда коливалася від 1,4 до 2. Сейсмологи заявили, що це – доволі рідкісне явище для цих територій.

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Перший поштовх зафіксували приблизно о 12:30 20 жовтня. Наразі сейсмологи встановлюють деталі. Вже відомо, що мовиться про вибухові сигнали.

Їхнє місцеперебування було встановлене та ідентифіковане. Це сигнали вибуху. Це точно не землетрус,

– мовиться у повідомленні.

Сейсмолог Ярі Кортстрем припустив, що причиною могли стати:

поглиблення судноплавного каналу порту;

проведення військових навчань (коли підривають, наприклад, міни чи глибинні заряди.

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