Напомним, 24 февраля 2022 года Россия вероломно напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление и от военных, и от гражданских.

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Новые преступления России

В России часто распространяют фейк, что их войска атакуют только военные объекты. Однако всему миру очевидно, что это не так, ведь враг обстреливает украинские города и убивает обычных людей. В сети обнародовали еще одно доказательство циничных преступлений захватчиков.

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Российская орда уничтожает все "военные" объекты на своем пути,

– говорится в заметке.

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