Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія віроломно напала на Україну. Ворог зустрів тут лютий опір і від військових, і від цивільних.

Цікаво Біля Харкова ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова, фото

Нові злочини Росії

У Росії часто поширюють фейк, що їхні війська атакують лише військові об'єкти. Проте всьому світу очевидно, що це не так, адже ворог обстрілює українські міста та вбиває звичайних людей. У мережі оприлюднили ще один доказ цинічних злочинів загарбників.

Російські орки знищили автівку: дивитися відео

Російська орда знищує усі "військові" об'єкти на своєму шляху,

– йдеться у дописі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!