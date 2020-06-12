Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагают объединить и создать втрое меньше.

Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Шмыгаль назвал сроки завершения реформы децентрализации

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что фактически существующее районное деление было образовано еще в СССР в первой половине прошлого века.

Это не соответствует многим современным стандартам, поэтому нужно наводить порядок,

– добавил политик.

Сколько районов будет в областях:

АР Крым – 10 районов,

Винницкая область – 5 районов,

Волынская область – 4 района,

Днепропетровская – 6 районов,

Донецкая область – 8 районов,

Житомирская – 4 района,

Закарпатская область – 5 районов,

Запорожская область – 5 районов,

Ивано-Франковская область – 5 районов,

Киевская область – 6 районов,

Кировоградская область – 4 района,

Луганская область – 8 районов,

Львовская область – 7 районов,

Николаевская область – 4 района,

Одесская область – 6 районов,

Полтавская область – 4 района,

Ровненская область – 4 района,

Сумская область – 5 районов,

Тернопольская область – 3 района,

Харьковская область – 7 районов,

Херсонская область – 3 района,

Хмельницкая область – 5 районов,

Черкасская область – 4 района,

Черновицкая область – 3 района,

Черниговская область – 4 района.

Сколько территориальных общин будет в областях:

В Полтавской области – 61,

В Волынской области – 54,

В Днепропетровской области – 86,

В Сумской области – 51,

В Николаевской области – 52,

В Кировоградской области – 49,

В Черкасской области – 67,

В Ивано-Франковской области – 62,

В Ровенской области – 64,

В Виннициький области – 63,

В Закарпатской области – 64,

В Киевской области – 69,

В Черниговской области – 57,

В Харьковской области – 56,

В Луганской области – 37,

В Одесской области – 91,

В Чернивеський области – 52,

В Запорожской области – 67,

В Херсонской области – 49,

В Тернопольской области – 55,

В Хмельницкой области – 60,

В Донецкой области – 66,

В Житомирской области – 65.

Кабмин доработает постановление в течение одного дня, а потом его опубликует.

В то же время Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.

Как будут выглядеть будущие районы Украины: проекты

Что известно о реформе децентрализации в Украине?Эта реформа стартовала в 2014 году и продолжается до сих пор. Суть реформы предусматривает создание на всей территории страны отдельных территориальных общин – объединение ближайших городов, маленьких городков, поселков и сел. Вместе с объединением общинам предоставляется и часть денег, которые раньше шли налогами в государственный бюджет.



Ключевой целью реформы является то, чтобы люди получили деньги на местах и самостоятельно могли решать, куда их вкладывать и что строить в своем населенном пункте прежде всего.