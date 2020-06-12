В Украине образуют новые районы: список и план
Правительство утвердило план создания районов в части реформы административно-территориального устройства Украины. Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагают объединить и создать втрое меньше.
Соответствующее решение принял Кабмин на внеочередном заседании, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Шмыгаль назвал сроки завершения реформы децентрализации
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что фактически существующее районное деление было образовано еще в СССР в первой половине прошлого века.
Это не соответствует многим современным стандартам, поэтому нужно наводить порядок,
– добавил политик.
Сколько районов будет в областях:
- АР Крым – 10 районов,
- Винницкая область – 5 районов,
- Волынская область – 4 района,
- Днепропетровская – 6 районов,
- Донецкая область – 8 районов,
- Житомирская – 4 района,
- Закарпатская область – 5 районов,
- Запорожская область – 5 районов,
- Ивано-Франковская область – 5 районов,
- Киевская область – 6 районов,
- Кировоградская область – 4 района,
- Луганская область – 8 районов,
- Львовская область – 7 районов,
- Николаевская область – 4 района,
- Одесская область – 6 районов,
- Полтавская область – 4 района,
- Ровненская область – 4 района,
- Сумская область – 5 районов,
- Тернопольская область – 3 района,
- Харьковская область – 7 районов,
- Херсонская область – 3 района,
- Хмельницкая область – 5 районов,
- Черкасская область – 4 района,
- Черновицкая область – 3 района,
- Черниговская область – 4 района.
Сколько территориальных общин будет в областях:
- В Полтавской области – 61,
- В Волынской области – 54,
- В Днепропетровской области – 86,
- В Сумской области – 51,
- В Николаевской области – 52,
- В Кировоградской области – 49,
- В Черкасской области – 67,
- В Ивано-Франковской области – 62,
- В Ровенской области – 64,
- В Виннициький области – 63,
- В Закарпатской области – 64,
- В Киевской области – 69,
- В Черниговской области – 57,
- В Харьковской области – 56,
- В Луганской области – 37,
- В Одесской области – 91,
- В Чернивеський области – 52,
- В Запорожской области – 67,
- В Херсонской области – 49,
- В Тернопольской области – 55,
- В Хмельницкой области – 60,
- В Донецкой области – 66,
- В Житомирской области – 65.
Кабмин доработает постановление в течение одного дня, а потом его опубликует.
В то же время Винницкую, Житомирскую, Полтавскую, Одесскую, Львовскую и Сумскую области еще раз пересмотрят.
Как будут выглядеть будущие районы Украины: проекты
Что известно о реформе децентрализации в Украине?Эта реформа стартовала в 2014 году и продолжается до сих пор. Суть реформы предусматривает создание на всей территории страны отдельных территориальных общин – объединение ближайших городов, маленьких городков, поселков и сел. Вместе с объединением общинам предоставляется и часть денег, которые раньше шли налогами в государственный бюджет.
Ключевой целью реформы является то, чтобы люди получили деньги на местах и самостоятельно могли решать, куда их вкладывать и что строить в своем населенном пункте прежде всего.