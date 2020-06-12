В Україні утворять нові райони: список та план
Уряд затвердив план створення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України. Зараз існує на карті 490 районів, їх пропонують об'єднати і створити втричі менше.
Відповідне рішення прийняв Кабмін на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Шмигаль назвав терміни завершення реформи децентралізації
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що фактично існуючий районний поділ був утворений ще за СРСР у першій половині минулого століття.
Це не відповідає багатьом сучасним стандартам, тому потрібно наводити порядок,
– додав політик.
Скільки районів буде в областях:
- АР Крим – 10 районів,
- Вінницька область – 5 районів,
- Волинська область – 4 райони,
- Дніпропетровська – 6 районів,
- Донецька область – 8 районів,
- Житомирська – 4 райони,
- Закарпатська область – 5 районів,
- Запорізька область – 5 районів,
- Івано–Франківська область – 5 районів,
- Київська область – 6 районів,
- Кіровоградська область – 4 райони,
- Луганська – 8 районів,
- Львівська область – 7 районів,
- Миколаївська – 4 райони,
- Одеська – 6 районів,
- Полтавська – 4 райони,
- Рівненська область – 4 райони,
- Сумська область – 5 районів,
- Тернопільська область – 3 райони,
- Харківська область – 7 районів,
- Херсонська область – 3 райони,
- Хмельницька область – 5 районів,
- Черкаська область – 4 райони,
- Чернівецька область – 3 райони,
- Чернігівська область – 4 райони.
Скільки територіальних громад буде в областях:
- У Полтавській області – 61,
- У Волинській області – 54,
- У Дніпропетровській області – 86,
- У Сумській області – 51,
- У Миколаївській області – 52,
- У Кіровоградській області – 49,
- У Черкаській області – 67,
- В Івано–Франківській області – 62,
- У Рівненській області – 64,
- У Вінниціькій області – 63,
- У Закарпатській області – 64,
- У Київській області – 69,
- У Чернігівській області – 57,
- У Харківській області – 56,
- У Луганській області – 37,
- В Одеській області – 91,
- У Чернівеській області – 52,
- У Запорізькій області – 67,
- У Херсонській області – 49,
- У Тернопільській області – 55,
- У Хмельницькій області – 60,
- У Донецькій області – 66,
- У Житомирській області – 65.
Кабмін доопрацює постанову упродовж одного дня, а тоді її опублікує.
Водночас Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.
Як виглядатимуть майбутні райони України: проєкти
Що відомо про реформу децентралізації в Україні?Ця реформа стартувала у 2014 році і триває досі. Суть реформи передбачає створення на усій території країни окремих територіальних громад – об'єднання найближчих міст, маленьких містечок, селищ та сіл. Разом з об'єднанням громадам надається й частина грошей, які раніше йшли податками у державний бюджет.
Ключовою метою реформи є те, щоб люди отримали гроші на місцях і самотужки могли вирішувати, куди їх вкладати й що будувати у своєму населеному пункті передусім.