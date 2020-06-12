Уряд затвердив план створення районів в частині реформи адміністративно-територіального устрою України. Зараз існує на карті 490 районів, їх пропонують об'єднати і створити втричі менше.

Відповідне рішення прийняв Кабмін на позачерговому засіданні, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Шмигаль назвав терміни завершення реформи децентралізації

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що фактично існуючий районний поділ був утворений ще за СРСР у першій половині минулого століття.

Це не відповідає багатьом сучасним стандартам, тому потрібно наводити порядок,

– додав політик.

Скільки районів буде в областях:

АР Крим – 10 районів,

Вінницька область – 5 районів,

Волинська область – 4 райони,

Дніпропетровська – 6 районів,

Донецька область – 8 районів,

Житомирська – 4 райони,

Закарпатська область – 5 районів,

Запорізька область – 5 районів,

Івано–Франківська область – 5 районів,

Київська область – 6 районів,

Кіровоградська область – 4 райони,

Луганська – 8 районів,

Львівська область – 7 районів,

Миколаївська – 4 райони,

Одеська – 6 районів,

Полтавська – 4 райони,

Рівненська область – 4 райони,

Сумська область – 5 районів,

Тернопільська область – 3 райони,

Харківська область – 7 районів,

Херсонська область – 3 райони,

Хмельницька область – 5 районів,

Черкаська область – 4 райони,

Чернівецька область – 3 райони,

Чернігівська область – 4 райони.

Скільки територіальних громад буде в областях:

У Полтавській області – 61,

У Волинській області – 54,

У Дніпропетровській області – 86,

У Сумській області – 51,

У Миколаївській області – 52,

У Кіровоградській області – 49,

У Черкаській області – 67,

В Івано–Франківській області – 62,

У Рівненській області – 64,

У Вінниціькій області – 63,

У Закарпатській області – 64,

У Київській області – 69,

У Чернігівській області – 57,

У Харківській області – 56,

У Луганській області – 37,

В Одеській області – 91,

У Чернівеській області – 52,

У Запорізькій області – 67,

У Херсонській області – 49,

У Тернопільській області – 55,

У Хмельницькій області – 60,

У Донецькій області – 66,

У Житомирській області – 65.

Кабмін доопрацює постанову упродовж одного дня, а тоді її опублікує.

Водночас Вінницьку, Житомирську, Полтавську, Одеську, Львівську та Сумську області ще раз переглянуть.

Як виглядатимуть майбутні райони України: проєкти

Що відомо про реформу децентралізації в Україні?Ця реформа стартувала у 2014 році і триває досі. Суть реформи передбачає створення на усій території країни окремих територіальних громад – об'єднання найближчих міст, маленьких містечок, селищ та сіл. Разом з об'єднанням громадам надається й частина грошей, які раніше йшли податками у державний бюджет.



Ключовою метою реформи є те, щоб люди отримали гроші на місцях і самотужки могли вирішувати, куди їх вкладати й що будувати у своєму населеному пункті передусім.