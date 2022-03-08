По данным Reuters, санкции будут предусматривать запрет экспорта морских технологий в Россию – ЕС не будет предоставлять материалы и технические части для судостроения.

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Кроме того, агентство сообщает, что санкции закроют 3 белорусским банкам доступ к международной системе SWIFT. Кроме этого, в "черный список" ЕС добавят нескольких российских депутатов и олигархов.

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