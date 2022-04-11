Такие потери оккупанты понесли в течение суток 10 апреля. Также враг обстреливал территорию из артиллерии.
Заметьте Четыре вертолета, три ракеты и самолет: Воздушные силы за сутки уничтожили 11 вражеских целей
Оккупанты понесли потери на Юге страны
Среди трофеев защитников Украины – многоцелевой транспортер, а также точно уничтожены танк Т-72 и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" противника,
– сообщило оперативное командование "Юг".
Кроме того, за сутки Россия потеряла:
- 84 орка:
- 13 единиц техники.
Наши мужественные бойцы под обстрелами артиллерии продолжают удерживать освобожденные от врага территории Украины.
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