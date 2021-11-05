Теперь украинцы могут инвестировать в 85 ценных бумаг иностранных компаний. В обновленном перечне их количество выросло на 12.

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Куда могут инвестировать украинцы

Глава НКЦБФР Руслан Магомедов заявил, что расширение перечня компаний, в которые могут инвестировать украинцы, способствует интеграции нашей страны в международный рынок и увеличивает возможности наших граждан.

Мы приветствуем приход на украинский рынок капитала новых компаний, тем более, таких репутационно сильных и довольно успешных. Для украинского рынка капитала это не только опция увеличения обращения, но и интеграции в международные рынки.

– заявил Магомедов.

Для украинцев теперь открыты инвестиционные возможности в фармацевтической компании Pfizer, являющейся производителем одной из самых эффективных вакцин против COVID-19. Также в перечне есть еще 11 компаний, в том числе:

NIKE, INC

MERCK & CO, INC

PAYPAL HOLDINGS, INC

NVIDIA CORPORATION

PEPSICO, INC

QUALCOMM INCORPORATED

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

THE WALT DISNEY COMPANY

STARBUCKS CORPORATION

UNITED PARCEL SERVICE

WALMART, INC

Обратите внимание! С полным перечнем ценных бумаг, допустивших обращение в Украине, можно ознакомиться на сайте nssmc.gov.ua

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