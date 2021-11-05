Відтепер українці можуть інвестувати у 85 цінних паперів іноземних компаній. В оновленому переліку їх кількість зросла на 12.
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Куди можуть інвестувати українці
Голова НКЦПФР Руслан Магомедов заявив, що розширення переліку компаній, в які можуть інвестувати українці, сприяє інтеграції нашої країни в міжнародний ринок та збільшує можливості наших громадян.
Ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки,
– заявив Магомедов.
Для українців тепер відкриті інвестиційні можливості в фармацевтичній компанії Pfizer, яка є виробником однієї з найефективніших вакцин проти COVID-19. Також у переліку є ще 11 компаній, зокрема:
- NIKE, INC
- MERCK & CO, INC
- PAYPAL HOLDINGS, INC
- NVIDIA CORPORATION
- PEPSICO, INC
- QUALCOMM INCORPORATED
- THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
- THE WALT DISNEY COMPANY
- STARBUCKS CORPORATION
- UNITED PARCEL SERVICE
- WALMART, INC
Останні новини про інвестиції в Україні
- Президент України Володимир Зеленський під час візиту в США зустрівся з представниками американського бізнесу та закликав їх інвестувати в українські компанії та долучитися до трансформації нашої країни.
- За даними НБУ, у II кварталі 2021 року майже всі інвестиції в Україну надійшли від країн Євросоюзу. Загалом сума прямих інвестицій за цей період склала 1,35 мільярда.
- За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, у першому півріччі 2021 року до України надійшло 2,83 мільярда доларів закордонних інвестицій. Це рекордний рівень за останні 4 роки.