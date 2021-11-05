Відтепер українці можуть інвестувати у 85 цінних паперів іноземних компаній. В оновленому переліку їх кількість зросла на 12.

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Куди можуть інвестувати українці

Голова НКЦПФР Руслан Магомедов заявив, що розширення переліку компаній, в які можуть інвестувати українці, сприяє інтеграції нашої країни в міжнародний ринок та збільшує можливості наших громадян.

Ми вітаємо прихід на український ринок капіталу нових компаній, тим паче таких репутаційно сильних і доволі успішних. Для українського ринку капіталу це не тільки опція збільшення обігу, але й інтеграції в міжнародні ринки,

– заявив Магомедов.

Для українців тепер відкриті інвестиційні можливості в фармацевтичній компанії Pfizer, яка є виробником однієї з найефективніших вакцин проти COVID-19. Також у переліку є ще 11 компаній, зокрема:

NIKE, INC

MERCK & CO, INC

PAYPAL HOLDINGS, INC

NVIDIA CORPORATION

PEPSICO, INC

QUALCOMM INCORPORATED

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

THE WALT DISNEY COMPANY

STARBUCKS CORPORATION

UNITED PARCEL SERVICE

WALMART, INC

Зверніть увагу! З повним переліком цінних паперів, які допустили до обігу в Україні, можна ознайомитися на сайті nssmc.gov.ua

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