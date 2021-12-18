О том, что глава государства подписал документ, сообщили в Офисе Президента. Верховная Рада проголосовала за него 14 декабря 2021 года.
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Президент подписал закон о налогообложении резидентов Дия Сити
Подписанный Зеленским документ устанавливает специальные условия налогообложения резидентов.
Ожидается, что эти условия будут стимулировать деятельность компаний, работающих в области информационных технологий.
Благодаря установлению эффективного уровня налоговой нагрузки для содействия детенизации расчетов в сфере оплаты труда и повышение конкурентоспособности украинских IТ-компаний на внешнем рынке,
– пояснили в ОП.
Особенности налогообложения резидентов Дия Сити:
- возможность уплаты налога на прибыль предприятий на особых условиях по принципу налога на выведенный капитал;
- налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов – резидентов Дия Сити в виде заработной платы, вознаграждения по гиг-контракту, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и переход прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают эквивалент 240 тысяч евро за год;
- уплата единого социального взноса резидентом Дия Сити (если он соответствует установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса на сумму начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ по гиг-контрактам.
Документ также предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет определенных условий налогообложения резидентов.
Федоров отреагировал на подпись Зеленского под документом
Глава Минцифры Михаил Федоров в сети прокомментировал подписание президентом закона.
Сделан важнейший шаг – лучшая налоговая система для IT, как альтернатива действующей, забетонирована,
– подчеркнул министр.
По его словам, Дия.City предоставляет Украине уникальную возможность в будущем стать крупнейшим в Европе IТ-хабом. "Этот проект создавался государством в тесной синергии с IТ-бизнесом. Поэтому он получился максимально сбалансированным и эффективным", – добавил Федоров.
Он отметил, что внедрение закона в действие позволит IТ-индустрии реинвестировать в развитие, масштабироваться, создавать новые высокотехнологичные продукты.
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