Про те, що глава держави підписав документ, повідомили в Офісі Президента. Верховна Рада проголосувала за нього 14 грудня 2021 року.

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Президент підписав закон про оподаткування резидентів Дія Сіті

Підписаний Зеленським документ встановлює спеціальні умови оподаткування резидентів Дія Сіті.

Очікується, що ці умови стимулюватимуть діяльність компаній, що працюють у галузі інформаційних технологій.

Завдяки встановленню ефективного рівня податкового навантаження для сприяння детінізації розрахунків у сфері оплати праці та підвищення конкурентоспроможності українських ІТ-компаній на зовнішньому ринку,

– пояснили в ОП.

Особливості оподаткування резидентів Дія Сіті:

можливість сплати податку на прибуток підприємств на особливих умовах за принципом податку на виведений капітал;

оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів резидентів Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та перехід прав на службові твори за ставкою 5% у разі, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують еквівалент 240 тисяч євро за рік;

сплата єдиного соціального внеску резидентом Дія Сіті (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску на суму нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт за гіг-контрактами.

Документ також передбачає гарантію стабільності протягом 25 років визначених умов оподаткування резидентів Дія Сіті.

Федоров відреагував на підпис Зеленського під документом

Глава Мінцифри Михайло Федоров у мережі прокоментував підписання президентом закону.

Зроблено найважливіший крок – найкращу податкову систему для IT, як альтернативу чинній, забетоновано,

– наголосив міністр.

За його словами, Дія.City надає Україні унікальну можливість у майбутньому стати найбільшим у Європі ІТ-хабом. "Цей проєкт створювався державою у тісній синергії з ІТ-бізнесом. Тому він вийшов максимально збалансованим та ефективним", – додав Федоров.

Він наголосив, що впровадження закону у дію дозволить ІТ-індустрії реінвестувати у розвиток, масштабуватись, створювати нові високотехнологічні продукти.

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