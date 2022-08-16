Как за ограниченное время из-под штангенциркуля советских инженеров на фронт отправляли новые виды вооружений, на что в мирное время ушли бы годы.

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Привет беларуси

Война идет уже полгода. Оптимизация вооружений идет полным ходом. Смогли долететь до НПЗ в Новошахтинске, смогут долететь и до любого объекта в Крыму.

Отдельный привет лукашенко, потому что там от границы до всех ключевых объектов экономики беларуси еще ближе. Это мы еще даже не начинали.

лукашенко может ждать сюрприз / Фото Getty Images

Гвардейское – это бывшая база 43 полка морской авиации, которую после аннексии перевели в Новофедоровку, где ее сожгли ВСУ. Теперь там базируется 37-й смешанный авиаполк.

Скорее всего, туда начали перекидывать то, что не догорело в селе Новофедоровка. В Крыму еще несколько бывших военных аэродромов, которые россияне рано или поздно будут вынуждены начать использовать.

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российская ПВО

Довольно логично, что пока российские силовики и МЧС отвлекались на Джанкой, параллельно прилетело в другое место. Это происходит, когда часть ПВО сожгли ранее на херсонском направлении, часть потеряли в Крыму, а часть ПВО (а именно ракеты для ПВО + РСЗО) параллельно горит в Джанкое.

Еще вообще вопрос, может ли российская ПВО все это поразить. Видеть – может и может, а вот поразить? Вот вот…

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