Как за ограниченное время из-под штангенциркуля советских инженеров на фронт отправляли новые виды вооружений, на что в мирное время ушли бы годы.
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Привет беларуси
Война идет уже полгода. Оптимизация вооружений идет полным ходом. Смогли долететь до НПЗ в Новошахтинске, смогут долететь и до любого объекта в Крыму.
лукашенко может ждать сюрприз / Фото Getty Images
Гвардейское – это бывшая база 43 полка морской авиации, которую после аннексии перевели в Новофедоровку, где ее сожгли ВСУ. Теперь там базируется 37-й смешанный авиаполк.
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российская ПВО
Довольно логично, что пока российские силовики и МЧС отвлекались на Джанкой, параллельно прилетело в другое место. Это происходит, когда часть ПВО сожгли ранее на херсонском направлении, часть потеряли в Крыму, а часть ПВО (а именно ракеты для ПВО + РСЗО) параллельно горит в Джанкое.
Еще вообще вопрос, может ли российская ПВО все это поразить. Видеть – может и может, а вот поразить? Вот вот…
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