Кулеба и Блинкен скоординировали шаги по приближению победы Украины

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере. Глава МИД Украины рассказал, что 8 мая провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

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Кулеба написал, что вместе с Блинкеном скоординировал шаги по приближению победы Украины в войне, которую начала Россия. По словам украинского министра, Кремль ожидает новый пакет санкций США.

В День памяти и примирения День победы в Европе с Энтони Блинкеном скоординировали шаги для приближения победы Украины. Новые жесткие санкции США против РФ на подходе,

– говорится в сообщении Кулебы.

Министр иностранных дел Украины добавил, что обсудил с Блинкенм пути разблокирования украинского экспорта продовольствия. Также стороны подняли вопрос по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Мощная поддержка Украины в войне против России

В середине апреля Министерство финансов США ввело новые санкции против России . Под ограничения попали как физические, так и юридические лица, в частности, российский олигарх Кирилл Малофеев, создавший сеть для уклонения от санкций.

В конце апреля Джозеф Байден объявил, что направил в Конгресс США запрос о дополнительной помощи Украине в размере более 30 миллиардов долларов. В ближайшее время Украина также может получить очередной пакет помощи более чем на 100 миллионов долларов.

На этом поддержка США не окончилась. Палата представителей США вечером 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины . Байден планирует подписать закон 9 мая . Теперь США смогут ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

Санкции против России уже подготовили в Европейской комиссии . В ЕС хотят полностью отказаться от российской нефти и отключить Сбербанк от системы SWIFT. В настоящее время страны Европейского Союза согласовывают санкции, но их утверждение блокирует Венгрия.

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