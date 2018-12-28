Новые политические потрясения: перуанские шаманы рассказали, что ждет мир в 2019 году

На перуанском пляже местные шаманы собрались, чтобы осуществить ежегодный ритуал и предположить, что ожидает мир в 2019 году.

История традиций шаманов в Перу началась еще со времен империи инков. Ритуалы предсказания проводят ежегодно в конце декабря.

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Но даже провидцам сложно предсказать, какие политические события будут происходить в 2019 году. Например, когда закончится "шатдаун" в США они сказать не могут.

Перуанские шаманы провели традиционное действо, танцуя ритуальные танцы и играя на своих национальных инструментах. Позже провели специальный обряд с портретами мировых лидеров.



Перуанские шаманы во время своего традиционного ритуала

На них – Дональд Трамп, Ким Чен Ын и Владимир Путин. Провидцы говорят, что выбрали эти фотографии не случайно. Ведь в 2019 году именно они наконец найдут понимание со всем миром.

Мы много пророчили и работали всю ночь. В мире есть много проблем. Особенно – в Америки с КНДР и Россией. Но все помирятся. Будет много переговоров. И, наконец, наступит мир,

– отметил один из шаманов Хаиро Оско.

Шаманы уверены: в 2019 году мир избавится по меньшей мере от одного диктатора. США вторгнутся в Венесуэлу, чтобы сбросить ее президента Николаса Мадуро. После этого там состоятся новые выборы, которые подарят венесуэльцам долгожданную демократию.

Перуанский шаман во время традиционного ритуала

Однако есть и печальные перспективы. По словам перуанцев, в 2019 году мир потрясет немало землетрясений, цунами и извержений вулканов. А все – из-за отношения людей к природе.