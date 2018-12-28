Нові політичні потрясіння: перуанські шамани розповіли, що чекає на світ у 2019 році

27 грудня на перуанському пляжі зібралися місцеві шамани, щоб здійснити щорічний ритуал та передбачити, що очікує на світ у 2019 році.

Історія традицій шаманів у Перу розпочалася ще з часів імперії інків. Ритуали передбачення проводять кожного року наприкінці грудня.

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Та навіть провидцям складно передбачити, які політичні події відбуватимуться у 2019 році. Наприклад, коли закінчиться "шатдаун" у США вони сказати не можуть.

Перуанські шамани провели традиційне дійство, танцюючи ритуальні танці та граючи на своїх національних інструментах. Пізніше провели спеціальний обряд з портретами світових лідерів.



Перуанські шамани під час свого традиційного ритуалу

На них – Дональд Трамп, Кім Чен Ин та Володимир Путін. Провидці кажуть, що обрали ці світлини не випадково. Адже у 2019 році саме вони нарешті знайдуть порозуміння з усім світом.

Ми багато пророкували й працювали всю ніч. У світі є багато проблем. Особливо – в Америки з КНДР та Росією. Та всі помиряться. Буде чимало переговорів. Та, зрештою, настане мир,

– зазначив один з шаманів Хаіро Оско.

Шамани переконані: у 2019 році світ позбудеться щонайменше одного диктатора. США вторгнуться у Венесуелу, щоб скинути її президента Ніколаса Мадуру. Після цього там відбудуться нові вибори, які подарують венесуельцям довгоочікувану демократію.



Перуанський шаман під час традиційного ритуалу

Проте є й сумні перспективи. За словами перуанців, у 2019 році світ сколихнуть чимало землетрусів, цунамі та вивержень вулканів. А все – через ставлення людей до природи.