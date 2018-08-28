02:05
29 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
23°C 16°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    25°C 11°C
  • суббота
    27°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. П – Путин, П – Писсуар. Суперсобянин супермэр
Вєсті Кремля
21:17, 28 августа
Вести.UA. Порохоронец Савченко. Танцы с дырками
Вєсті.UA
19:13, 28 августа
Почему экс-владелец "Мрии" Гута хочет подставить бывшего работника агрохолдинга
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Новые правила выезда с ребенком за границу: что надо знать

199 Читати новину українською
В Украине изменился порядок вывоза детей за границу
В Украине изменился порядок вывоза детей за границу / Фото из открытых источников

Сегодня, 28 августа, вступил в силу Закон Украины № 2475-VIII, который предусматривает новые правила вывоза детей за границу.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

Читайте также: Как оформить биометрический паспорт ребенку в Украине: нюансы и отличия

Целью внесения изменений в законодательство в этой сфере, в первую очередь, является защита прав детей. Вместе с тем, чтобы учесть интересы обоих родителей, усовершенствована норма законопроекта относительно выезда за границу ребенка, который проживает в неполной семье,
– говорится в сообщении.

Согласно предлагаемым изменениям, тот из родителей, который проживает с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу, если другой из родителей не платил алименты более 4 месяцев.

Законопроект предусматривает возможность выезда ребенка за границу сроком до 1 месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью его участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей.

Читайте подробно: Экипаж самолета сможет сопровождать детей за границу: процедура и документы

Кроме того, выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также сможет тот из родителей, кто не проживает с ребенком, если он платит алименты вовремя.

Для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В другом случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд.

В ГНСУ отмечают, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Транспорт Путешествия Дети и несовершеннолетние Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 28 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
28 августа, 22:37 Главные новости 28 августа: розыск Титушко, оккупанты активизировались, разрыв договора о дружбе
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 августа, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
28 августа, 20:01 Сын скорее сломается, но не согнется, – отец военнопленного
Катерина Петренко
Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
28 августа, 19:01 Траур по Америке, которой больше не будет: западные СМИ о вкладе Маккейна в мировую политику
Олександра Кравчук
Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
28 августа, 18:02 Неопалимые: воспоминания бойцов, которые вышли из Иловайского котла
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах
18 июля , 13:45
Новый проект правописания: что изменят в украинском языке и почему это важно
 23 августа , 20:08
Экс-наставник сборной Украины: Я бы на месте Шевченко вообще в Исландию не полетел
 8 сентября 2017 , 14:51
Будущего соперника киевского "Динамо" обвиняли в сексуальном насилии
 9 января , 20:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук