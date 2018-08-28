Новые правила выезда с ребенком за границу: что надо знать

Сегодня, 28 августа, вступил в силу Закон Украины № 2475-VIII, который предусматривает новые правила вывоза детей за границу.

Об этом говорится в сообщении ГНСУ.

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Целью внесения изменений в законодательство в этой сфере, в первую очередь, является защита прав детей. Вместе с тем, чтобы учесть интересы обоих родителей, усовершенствована норма законопроекта относительно выезда за границу ребенка, который проживает в неполной семье,

– говорится в сообщении.

Согласно предлагаемым изменениям, тот из родителей, который проживает с ребенком, может самостоятельно решать вопрос временного выезда ребенка за границу, если другой из родителей не платил алименты более 4 месяцев.

Законопроект предусматривает возможность выезда ребенка за границу сроком до 1 месяца с тем из родителей, с кем проживает ребенок, не только на лечение, обучение и отдых, но и с целью его участия в детских соревнованиях, фестивалях, ученических олимпиадах и конкурсах за рубежом, в том числе в составе организованной группы детей.

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Кроме того, выехать ненадолго за пределы Украины с малышом также сможет тот из родителей, кто не проживает с ребенком, если он платит алименты вовремя.

Для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением к тому из родителей, который проживает с ребенком. Разрешение должно быть предоставлено в течение 10 дней. В другом случае по упрощенному порядку в приказном производстве такое решение выносит суд.

В ГНСУ отмечают, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения относительно срока пребывания ребенка за пределами Украины предусмотрена административная ответственность.