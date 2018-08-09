Экипаж самолета сможет сопровождать детей за границу: процедура и документы

В Украине изменились правила выезда детей за границу. В частности, отныне граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, могут сопровождать члены экипажа самолета. 24 канал рассказывает, как это работает на практике.

С 10 июля 2018 года вступили в силу изменения к Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины. Пункт 3 Правил дополнен фразой, согласно которой отныне разрешен выезд из Украины граждан, не достигших 16-летнего возраста, в сопровождении членов экипажа самолета, на котором они направляются. Как именно будет действовать эта норма правил – в комментарии 24 канала разъяснила старший юрист Юридической фирмы "Анте" Екатерина Ищенко.

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Обновление Правил пересечения границы согласуется с положениями главы 2 Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных приказом Министерства инфраструктуры Украины 30 ноября 2012 года №735 ("Правила воздушных перевозок").

Эти Правила предусматривают, что дети могут перевозиться как в сопровождении, так и без сопровождения взрослого пассажира. В категории "ребенок, который перевозится без сопровождения" должны оформляться дети в возрасте от 2 до 14 лет при внутренней перевозке и дети в возрасте от 2 до 16 лет при международной перевозке.

При этом, авиакомпания самостоятельно определяет, с какого возраста принимать детей к перевозке без сопровождения взрослого пассажира, а также другие детали такой перевозки. Дети, которые путешествуют без сопровождения, принимаются к перевозке после заполнения родителями или опекунами соответствующих должным образом оформленных документов и оплаты услуги, которая устанавливается авиакомпанией.

Такой выезд может быть осуществлен только по согласию обоих родителей (усыновителей) за некоторыми исключениями.

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Алгоритм подготовки к выезду ребенка за границу в сопровождении экипажа самолета:

1. Бронирование авиабилета и заказ дополнительной услуги по сопровождению ребенка членами экипажа.

Юрист советует делать эту процедуру с помощью колл-центра авиакомпании, поскольку это нестандартное бронирование, которое у большинства авиакомпаний невозможно оформить онлайн. В этом случае оплачивается стоимость перевозки (билета) и стоимость услуги сопровождения.

Если планируется полет с пересадкой, советуем уточнить условия перевозок у всех авиакомпаний, которые задействованы в перевозке, поскольку каждая из них имеет собственные правила.

2. Визит родителей (усыновителей) к нотариусу для оформления нотариально заверенного согласия на вывоз ребенка за пределы Украины. Это согласие может быть предоставлено совместно обоими родителями или двумя отдельными документами от каждого из них.

В согласии указывается о том, что оно предоставлено на вывоз и сопровождение ребенка сотрудниками авиакомпании "ХХХ" с указанием государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

Документ, подтверждающий согласие родителей на выезд ребенка за границу, оформляют любые нотариусы. Для этого требуется присутствие одного или обоих родителей, которые не будут сопровождать ребенка, а также оригиналы документов – паспорта родителей, справки о присвоении налогового номера, свидетельства о рождении ребенка. Цена услуг не фиксирована и в среднем составляет 250-600 гривен.

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3. Заблаговременное прибытие ребенка в аэропорт в сопровождении хотя бы одного из родителей (усыновителя).

Пассажир с родителями должен явиться на стойку регистрации, где родители дополнительно заполняют документы, предоставленные авиакомпанией. Предоставляется информация, в частности, об особе, которая будет встречать ребенка в пункте назначения. Обратите внимание, что это лицо должно иметь с собой действительный паспорт, согласно которому сотрудники авиакомпании смогут его идентифицировать для передачи ребенка. Доверенность на это лицо оформлять не нужно.

Документы, которые должны быть вместе с ребенком в аэропорту для прохождения административных процедур:

действующий заграничный паспорт с имеющимися визами, если они необходимы в стране транзита или назначения;

нотариально заверенное согласие на вывоз ребенка за пределы Украины;

свидетельство о рождении ребенка для установления родственных связей.



4. От стойки регистрации в аэропорту вылета и зала прилета в аэропорту пункта назначения ребенок находится под присмотром работников авиакомпании, которые отвечают за его безопасность до момента передачи доверенному лицу, которое указано родителями. Если в пункте назначения доверенное лицо будет отсутствовать, ребенка вернут в аэропорт вылета за счет родителей.

Во время подготовки информации для 24 канала юрист обращалась за предоставлением информации в Государственную пограничную службу Украины, а также в несколько авиакомпаний. По ее словам, большинство авиакомпаний не смогли предоставить полной информации относительно необходимых документов, сославшись на то, что их обязанности ограничиваются предоставлением собственно услуги перевозки. Поэтому юрист отметила: ответственность за правильность оформления документов для поездки возлагается на самих путешествующих – ни туристическое агентство, ни авиакомпания, ни отель не обязаны компенсировать Ваши потери в случае отмены или откладывания поездки.

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