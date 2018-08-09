Екіпаж літака зможе супроводжувати дітей за кордон: процедура і документи

В Україні змінилися правила виїзду дітей за кордон. Зокрема, відтепер громадян України, які не досягли 16-річного віку, можуть супроводжувати члени екіпажу літака. 24 канал розповідає, як це працює на практиці.

З 10 липня 2018 року набули чинності зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Пункт 3 Правил доповнено фразою, відповідно до якої відтепер дозволений виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі членів екіпажу літака, на якому вони прямують. Як саме діятиме ця норма правил – у коментарі 24 каналу роз'яснила cтарший юрист Юридичної фірми "Анте" Катерина Іщенко.

Більше читайте у статті: Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси

Оновлення Правил перетинання кордону узгоджується із положеннями глави 2 Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 30 листопада 2012 року №735 ("Правила повітряних перевезень").

Ці Правила передбачають, що діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира. За категорією "дитина, що перевозиться без супроводу" мають оформлюватись діти віком від 2 до 14 років при внутрішньому перевезенні та діти віком від 2 до 16 років при міжнародному перевезенні.

При цьому, авіакомпанія самостійно визначає, з якого віку приймати дітей до перевезення без супроводу дорослого пасажира, а також інші деталі такого перевезення. Діти, що подорожують без супроводу, приймаються до перевезення після заповнення батьками або опікунами відповідних належно оформлених документів та оплати послуги, що встановлюється авіакомпанією.

Такий виїзд може бути здійснений лише за згодою обох батьків (усиновлювачів) за деякими винятками.

Читайте також: Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності

Алгоритм підготовки до виїзду дитини з України за кордон у супроводі екіпажу літака:

1. Бронювання авіаквитка та замовлення додаткової послуги із супроводження дитини членами екіпажу.

Юрист радить робити цю процедуру за допомогою колл-центру авіакомпанії, оскільки це нестандартне бронювання, яке у більшості авіакомпаній неможливо оформити онлайн. У цьому випадку сплачується вартість перевезення (власне, квитка) та вартість послуги супроводу.

Якщо планується політ з пересадкою, радимо уточнити умови перевезення у всіх авіакомпаній, які задіяні у перевезенні, оскільки кожна з них має власні правила.

2. Візит батьків (усиновлювачів) до нотаріуса для оформлення нотаріально посвідченої згоди на вивіз дитини за межі України. Ця згода може бути надана спільно обома батьками або двома окремими документами від кожного з них.

У згоді зазначається про те, що вона надана на вивіз і супроводження дитини працівниками авіакомпанії "ХХХ" із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Документ, який посвідчує згоду батьків на виїзд дитини за кордон, оформлюють будь-які нотаріуси. Для цього потрібна присутність одного або обох батьків, які не будуть супроводжувати дитину, а також оригінали документів – паспорти батьків, довідки про присвоєння податкового номера, свідоцтва про народження дитини. Ціна послуг не фіксована і в середньому складає 250-600 гривень.

Читайте також: Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси

3. Завчасне прибуття дитини в аеропорт у супроводженні хоча б одного з батьків (усиновлювача).

Пасажир з батьками повинен з’явитися на стійку реєстрації, де батьки додатково заповнюють документи, надані авіакомпанією. Надається інформація, зокрема, про особу, яка буде зустрічати дитину у пункті призначення. Зверніть увагу, що ця особа повинна мати з собою дійсний паспорт, згідно з яким працівники авіакомпанії зможуть її ідентифікувати для передачі дитини. Довіреність на цю особу оформлювати не потрібно.

Документи, які повинні бути разом з дитиною в аеропорту для проходження адміністративних процедур:

чинний закордонний паспорт з наявними візами, якщо вони необхідні у країні транзиту чи призначення;

нотаріально посвідчена згода на вивіз дитини за межі України;

свідоцтво про народження дитини для встановлення родинних зв’язків.

4. Від стійки реєстрації в аеропорту вильоту та до залу прильоту в аеропорту пункту призначення дитина перебуває під наглядом працівників авіакомпанії, які відповідають за її безпеку до моменту передачі довіреній особі, яка вказана батьками. Якщо у пункті призначення довірена особа буде відсутня, дитину повернуть до аеропорту вильоту за рахунок батьків.

Під час підготовки інформації для 24 каналу юрист зверталася за наданням інформації до Державної прикордонної служби України, а також до декількох авіакомпаній. За її словами, більшість авіакомпаній не змогли надати повної інформації щодо необхідних документів, пославшись на те, що їхні обов’язки обмежуються наданням власне послуги перевезення. Тому юрист наголосила: відповідальність за правильність оформлення документів для поїздки покладається на самих подорожуючих – ні туристичне агентство, ні авіакомпанія, ні готель не зобов’язані компенсовувати Ваші втрати у разі скасування чи відкладення поїздки.

Читайте також: Що і як можна перевозити туристу за кордон і в Україну: основні нюанси